جهاد جريشة: مصطفى غربال لم يخض مباراة تحت ضغط جماهيري من قبل

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق على ثقته في مصطفى غربال وإدارة مباراة مصر والسنغال بشكل جيد في إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأوضح جريشة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "غربال حكم رائع ويتمتع بالهدوء لكن كل المباريات التي أدارها من قبل في ناحية ومباراة مصر والسنغال في ناحية أخرى لأن غربال لم يخض مباراة بحجم مصر والسنغال من قبل".

وتابع :"الحكم الألماني الذي سيتواجد على الفار أعرفه بشكل شخصي فهو حكم عالمي".

وأكمل :"أتمنى أن يكون التصوير على مستوى الحدث حتى تكون الرؤية واضحة لحكم الفار".

وصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية داكار عقب رحلة طيران استغرقت حوالى 8 ساعات، استعدادًا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل في إياب المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالى في جولة الذهاب التي أقيمت بإستاد القاهرة مساء الجمعة الماضى، بهدف نظيف.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير قبل السفر إلى السنغال لخوض مباراة الثلاثاء المقبل فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

أقيم المران الصباحى لمنتخب مصر فى العاشرة صباح الأحد باستاد الدفاع، بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر.