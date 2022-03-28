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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| الحكومة تعلن العودة التدريجية لحياة ما قبل كورونا.. ويل سميث يصفع كريس روك في الأوسكار..بعثة المنتخب مصر تصل السنغال

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية: 

 

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك عودة تدريجية لما قبل كورونا، معقبا "عودة منضبطة".

 

وفاة والد الاعلامية مني عراقي

أعلنت الإعلامية منى عراقي ، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة والدها.

 

4 دولارات.. انخفاض العقود الآجلة للخام الامريكي وبرنت

شهدت العقود الآجلة للخام الأمريكي، خام غرب تكساس، اليوم الإثنين، انحفاضا بمقدار 4 دولارات، حيث وصل سعر البرميل الواحد 109.90 دولارا.

 

بعثة منتخب مصر تصل إلى داكار استعدادًا لمواجهة السنغال

وصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية داكار عقب رحلة طيران استغرقت حوالى 8 ساعات، استعدادا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل في إياب المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

شوبير يعلن قرب عودة بدر بانون للتدريبات الجماعية في الأهلي

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة لجماهير فريق الأهلي بشأن إصابة بدر بانون نجم الفريق والمغرب.

 

اتحاد الكرة:محمد صلاح جاهز لمواجهة السنغال وفندق الإقامة قريب من ملعب المباراة

أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، أن بعثة المنتخب تصل السنغال في العاشرة مساء..

 

بسبب السخرية من مرض زوجته.. ويل سميث يصفع كريس روك في الأوسكار.. فيديو

صفع النجم العالمي ويل سميث زميله كريس روك على وجه وذلك خلال احتفالية توزيع أكاديمية الأوسكار الأمريكية، بسبب سخرية الأخير من زوجة سميث.

 

«حالته خطيرة».. أحمد عبد الرحمن أبوزهرة يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

قال الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبوزهرة، إن والده الفنان عبد الحمن أبوزهرة يمر بوعكة صحية، حيث إنه من اسبوع تزحلق في المنزل، معقباً: "كانت وقعة خفيفة أنا متصورتش انها تتسبب في حدوث أي مشاكل، لأن بعدها قام وقعدنا نتكلم مع بعض".

 

تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة

قررت محكمة جنح الاقتصادية، تغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش جنسيا بـ فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وسائل إعلام أوكرانية تكشف حجم الخسائر جراء الحرب الروسية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأوكرانية منذ بداية الحرب تقدر بــ 63 مليار دولار.

 

الرئيس الأمريكي يتراجع: لم أدعو إلى تغيير النظام في روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على عدم دعوته إلى تغيير النظام في روسيا. وقال بايدن وفق ما نقلته وكالة رويترز: "لم أدعو إلى تغيير النظام في روسيا".

 

الرئيس الأوكراني يؤكد على انتظار جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، على انتظار جولة جديدة من المفاوضات مع الروس، مؤكدا على السعى إلى تحقيق السلام.

 

شاهد|الكرملين يرد بقوة على بايدن حول وجود بوتين في السلطة: ليس شأنك

أذاعت فضائية "الحدث"، فيديو يرصد رد الكرملين على الرئيس الأمريكي بايدن بعد تصريحه "بوتين لا يمكنه البقاء بالسلطة".

 

حدث ليلا الحكومة كورونا الاعلامية مني عراقي برنت منتخب مصر السنغال مواجهة السنغال ويل سميث

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