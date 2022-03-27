اتحاد الكرة:محمد صلاح جاهز لمواجهة السنغال وفندق الإقامة قريب من ملعب المباراة

أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، أن بعثة المنتخب ستصل السنغال في العاشرة مساء اليوم.

وأضاف العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: " كارلوس كيروش مدرب خبير ولدية من الخبرات ما يكفي للتعامل مع المباراة".

وتابع "محمد صلاح لم يتعرض لأي إصابة ومتواجد مع البعثة بشكل جيد ولا صحة لهذه الأخبار بتعرضه للإصابة".

وتابع: " الذهاب من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة يحتاج ربع ساعة ولا صحة عن ابتعاده عن ملعب المباراة بحوالي 60 كم".

واختتم "الجميع جاهز من أجل المنافسة والفوز والصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي وكل التوفيق للاعبين".