بسبب السخرية من مرض زوجته.. ويل سميث يصفع كريس روك في الأوسكار.. فيديو

صفع النجم العالمي ويل سميث، زميله كريس روك على وجهه وذلك خلال احتفالية توزيع أكاديمية الأوسكار الأمريكية، بسبب سخرية الأخير من زوجة سميث.

وبدأت الواقعة بسخرية كريس روك من حلاقة زوجة ويل سميث "جادا بينكيت سميث" حيث قال لها: "جادا، أنا أحبك ولا اطيق الانتظار لرؤيتك في فيلم "جي اي جان"، ليتوجه عقب ذلك ويل سميث إليه ويصفعه، ردا على السخرية من زوجته.

وجاءت السخرية منها بسبب ظهور النجمة ديمي مور في فيلم "جي اي جان " حليقة الشعر مثل زوجة ويل سميث، المريضة بمرض الثعلبة.

واعتقد البعض في البداية أن الأمر مزحة، إلا أن جاء الرد من ويل سميث الذي قال إلى كرس: "ابقى اسم زوجتي بعيدا عن فمك اللعين".

وكانت جادا سميث قد شاركت على انستجرام من قبل فيديو لها تظهر فيه معاناتها من مرض الثعلبة وتساقط شعرها بسبب هذا المرض، ما تسبب في حلق شعرها كله بسبب هذا المرض.