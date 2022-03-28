زي المحلات.. طريقة عمل الفول المدمس

يعد الفول هو الطريق الرئيسي لوجبة السحور في رمضان ولذلك يمكن أن تتعلمي طريقة عمل الفول المدمس بأسرار المحلات لتقديمه في رمضان بدلا من شرائه.

طريقة عمل الفول المدمس

1- مقادير الفول المدمس

نصف كيلو من الفول

ربع كوب من الفول المدشوش

ربع كوب من العدس الأصفر

نصف ليمونة

رشة بيكربونات الصوديوم

2-طريقة التحضير

قومي باختيار الفول المتوسط الحجم ذي اللون الفاتح يكون طعمه أفضل ويجب تنقية من أي حبوب فول فاسدة.

قومي بنقع الفول لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة مع تغير الماء مرتين لأن هذه أفضل طريقة للتخلص من السموم والغازات من البقوليات. ولكن لا تكثري النقع حتي لايخرج الفول من قشرته.

حضري الدماسة أو وعاء عميق حلة مثلا وتكون محكمة الغلق و ضعي الفول و العدس والفول المدشوش بعد غسلهم ويجب أن يكون حتي نصف الوعاء فقط و ضعي الماء حتي يملأ الدماسة مع ترك جزء للغليان.

ضعي الدماسة او القدر علي نار متوسطة حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون و رشة من البيكربونات ويمكنكي الاستغناء عن البيكربونات و لكنها تسرع من نضج الفول والليمون يمنع اسوداده.

قومي بتغطية الفول و تقليل درجة الحرارة أو النار الي أقل درجة ممكنة لان الفول يحتاج إلى نار هادئة واتركيها لمدة وكل ساعة اختاري نضج الفول واذا احتاج الى الماء أضيفي ماء ساخن فقط.

بعد تمام النضج ستحصل عليها أفضل فول مدمس مثل المطاعم ولا ألذ، ويمكنكي بعد أن يبرد تماما ان تضعيه في أكياس ووضعه في الفريزر لتكون جاهزة علي التسخين وذلك بالهناء والشفاء.