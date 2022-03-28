عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد سحرية للمكسرات والفواكه المجففة لكبار السن.. تعرف عليها

صدى البلد

 

هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول المكسرات.

لكن هناك أدلة علمية مهمة تشير إلى عدم وجود آثار ضارة للاستهلاك المتكرر للمكسرات ، على الرغم من أنها غنية بالطاقة.

وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة ، فإن المكسرات والفواكه المجففة يمكن أن تساعد في منع دهون البطن مع تقدم العمر. 

 

فهناك أدلة علمية مهمة تشير إلى عدم وجود آثار ضارة للاستهلاك المتكرر للمكسرات ، على الرغم من أنها غنية بالطاقة.

 يساعد الشخص على تقليل وزن الجسم إلى حد ما. 

 إن بعض الدراسات تربط أيضًا تواتر استهلاك المكسرات مع انخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD) أو مرض السكري ، أو حتى وجود علاقة عكسية مع مؤشر كتلة الجسم.

ذكرت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من التركيب الغذائي الغني بالأحماض الدهنية ، فإن المكسرات تسهل الالتزام بنظام غذائي صحي لأن الأفراد الذين يستهلكون المكسرات كثيرًا ما يميلون إلى تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

 

 

ذكرت الدراسة أن "التركيبة الغذائية للمكسرات تجعلها ذات أهمية خاصة لكبار السن من خلال تحسين جودة نظامهم الغذائي ، وحالتهم الغذائية ، ومستويات الإجهاد التأكسدي والالتهابات ".

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حوالي أربع حصص من المكسرات غير المملحة في الأسبوع. وتوصي بالمكسرات النيئة أو المحمصة الجافة بدلاً من المكسرات المطبوخة في الزيت.

 يقول الخبراء أنه من الجيد أن يكون لديك حفنة من المكسرات بقدر ما يناسب راحة يدك.

المكسرات فوائد المكسرات فوائد صحية لتناول المكسرات مكسرات المكسرات لكبار السن ​​​​​​​health Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

تقترب من نصف شهر.. تفاصيل الإجازات الرسمية في رمضان للقطاعين العام والخاص

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

بعد السخرية من زوجته وتصدر ويل سميث التريند.. أسباب وأعراض مرض الثعلبة

9 حالات لـ إلغاء رخصة المنشآت السياحية| تفاصيل

لمدة 3 أشهر..الإسكان تعفى حاجزى الوحدات السكنية والإدارية وقطع الأراضى من غرامات التأخير

ترشيحاتنا

الطقس غدا | أجواء شديدة الحرارة نهارا بكافة المحافظات والعظمى 35 بالصعيد

مات في أحضان زوجته.. التفاصيل الكاملة لمقتل موظف علي يد جاره بالوراق

الضرائب تصدر دليلين إرشاديين لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى

شاعر من ذوي الهمم يمدح الرئيس السيسي ويتمنى رؤيته

مواد غذائية منتهية الصلاحية بالقاهرة..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الغش

فضل العشر الأوائل من رمضان.. رحمة ومغفرة وثواب مضاعف اغتنمها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

يا قلب أختك.. كواليس صلح مها أحمد والسقا بعد انتقاده بشدة

الحكم نهائي.. تطورات في قضية التحرش المتهم فيها اليوتيوبر أحمد حسن

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ