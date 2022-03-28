فوائد سحرية للمكسرات والفواكه المجففة لكبار السن.. تعرف عليها

هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول المكسرات.

لكن هناك أدلة علمية مهمة تشير إلى عدم وجود آثار ضارة للاستهلاك المتكرر للمكسرات ، على الرغم من أنها غنية بالطاقة.

وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة ، فإن المكسرات والفواكه المجففة يمكن أن تساعد في منع دهون البطن مع تقدم العمر.

فهناك أدلة علمية مهمة تشير إلى عدم وجود آثار ضارة للاستهلاك المتكرر للمكسرات ، على الرغم من أنها غنية بالطاقة.

يساعد الشخص على تقليل وزن الجسم إلى حد ما.

إن بعض الدراسات تربط أيضًا تواتر استهلاك المكسرات مع انخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD) أو مرض السكري ، أو حتى وجود علاقة عكسية مع مؤشر كتلة الجسم.

ذكرت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من التركيب الغذائي الغني بالأحماض الدهنية ، فإن المكسرات تسهل الالتزام بنظام غذائي صحي لأن الأفراد الذين يستهلكون المكسرات كثيرًا ما يميلون إلى تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

ذكرت الدراسة أن "التركيبة الغذائية للمكسرات تجعلها ذات أهمية خاصة لكبار السن من خلال تحسين جودة نظامهم الغذائي ، وحالتهم الغذائية ، ومستويات الإجهاد التأكسدي والالتهابات ".

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حوالي أربع حصص من المكسرات غير المملحة في الأسبوع. وتوصي بالمكسرات النيئة أو المحمصة الجافة بدلاً من المكسرات المطبوخة في الزيت.

يقول الخبراء أنه من الجيد أن يكون لديك حفنة من المكسرات بقدر ما يناسب راحة يدك.