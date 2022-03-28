مياه القناة: بدء أعمال غسيل شبكات مياه الشرب في السويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن بدء أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بإقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين.

حملات مكبرة للمرور على الأماكن التي تستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها بمحافظات القناة



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بجميع المراكز والقرى،بمحافظات القناة بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث يتم فتح محابس المياه وعمل محضر تضامنى بذلك، بالإضافة الي أخذ عينات للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمات متميزة.

حملات مكبرة للمرور على الأماكن التي تستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها بمحافظات القناة



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا إن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار لـ 24 ساعة.

حملات مكبرة للمرور على الأماكن التي تستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها بمحافظات القناة

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه اصدر تعليمات مشددة علي جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات مياه الشرب، والشبكات والخطوط التابعة لها، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

حملات مكبرة للمرور على الأماكن التي تستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها بمحافظات القناة



وأشار رئيس شركة مياه القناة، إلى أنه يتم أيضا عمل حملات مكبرة للمرور على الأماكن التي تستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، وذلك من خلال لجان متخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.