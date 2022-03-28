تداول 1525 طن بضائع عامة و425 شاحنة و17 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 7 سفينة خلال اليوم.



فسجلت الهيئة بموانيها وصول 1 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 12 سفن ، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم.



وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.



وشملت حركة الصادرات تداول 1525 طن بضائع عامة ومتنوعة و 425 شاحنة و 17 ملاكي.

• هذا وقد غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 63 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 59 شاحنة و 8 ملاكي و السفينة امل بحمولة 81 شاحنة و 6 ملاكي و بوسيدن اكسبريس بحمولة 120 شاحنة و 1 ملاكي ووصول السفينة DSM CASTOR فارغة لشحن فوسفات .

• كما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم تصدير 66 شاحنة بحمولة 1525 طن بضائع عامة.