الثروة الحيوانية: المشروع القومي للبتلو ساهم في زيادة الإنتاج المحلي| فيديو

قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، إن مصر على اعتاب الدخول في الاكتفاء من دواجن التسمين، لافتا إلى أن مصر خصصت 6 مليار و600 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو ، واستفاد من تلك المخصصات ما يقرب من 40 ألف مستفيد من شباب الخرجين ، والسيدات ، وصغار المربين ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري.

وأوضح الدكتور طارق سليمان ، خلال لقائه عبر زووم لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن المشروع القومي للبتلو ساهم في زيادة الإنتاج المحلي ، والاكتفاء الذاتي الذي وصل لـ 60 % ، مؤكدا أن الوزارة أصبحت لديها قاعدة بيانات كبيرة حددت إنتاجية مصر ، واستطاعت من خلالها العمل على زيادتها.

وتابع "سليمان" ، أن المشروع القومي للبتلو يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار ، والسماح بتربية رؤوس البتلو بنسب تصافي أعلى من اللحوم .

وأردف : نعمل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استيراد وتوفير عجول مستوردة سريعة النمو ، وبالتالي تكون الفائدة أكبر، والهدف الأساسي من المتابعة للوزارة هو حل مشكلات المشروع بشكل جذري.