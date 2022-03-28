الشناوي مكمل في الأهلي أم لا ؟| 92 مليون جنيه في الموسم تحسم الأمر

بات حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي أمام مغريات مادية كبيرة للخروج من القلعة الحمراء للاحتراف الخارجي، بعد تالقه اللافت مع منتخب مصر والأهلي.

الشناوي حارس مصر الأول سيطر على صدارة التفوق على مستوى حراسة المرمى في مصر وداخل إفريقيا على مدار الـ 4 سنوات الماضية منذ تالقه في كأس العالم 2018 مع منتخب مصر وحصوله على دوري أبطال إفريقيا لعامين متتاليين.

هل يغير الشناوي وجهته ؟

محمد الشناوي أحد أبناء القلعة الحمراء الذين تربوا في النادي الأهلي، وعاد إليه بعد الانتقال لأندية محلية ليسد فراغ حراسة المرمى في توقيت صعب مع تذبذب مستوى شريف إكرامي.

وردًا على سؤال تم توجيهه في لقاء تلفزيوني لمحمد الشناوي عن الاحتراف الخارجي في حال وصله عرض مناسب، قال الشناوي بشكل حاسم إن النادي الاهلي وحده من يقرر ذلك.

ويرتبط محمد الشناوي مع إدارة الاهلي بعلاقة وطيدة حيث يعتبر النادي الأهلي صببًا أصيلًا في وصول الشناوي لذروة تألقه حاليًا.

مفاوضات النصر السعودي

الصحافة السعودية أفادت من خلال تقارير لها رغبة نادي النصر السعودي في ضم محمد الشناوي حارس الأهلي بعد التراجع عن ضم الحارس محمد أبو جبل حارس الزمالك.

صحيفة "سبورت" السعودية، قالت إن النصر السعودي ينوى مواصلة مفاوضاته من أجل الحصول على خدمات محمد الشناوى في الفترة المقبلة.

92 مليون جنيه في السنة

وأضافت الصحيفة أن محمد الشناوي يريد الحصول على 5 ملايين دولار سنويا، أي ما يعادل بالجنيه المصري 92 مليون تقريبًا، بينما وصل عرض النصر السعودي إلى 3 مليون دولار، في حين أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي تريد الحصول على 3 ملايين دولار من أجل بيع الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقف الأهلي من بيع الشناوي

واكدت مصادر بالنادي الأهلي في مناسبات عدة رفضها لفكرة بيع محمد الشناوي حارس الفريق الأول، باعتباره أحد الركائز الأساسية للفريق.

كما يتمتع محمد الشناوي إلى جانب مستواه الفني العالي، بسمات قيادية يعتمد عليها النادي في السيطرة على اللاعبين داخل الملعب وفي غرف الملابس، باعتباره القائد الحالي للفريق مع أيمن أشرف.

وعلى الرغم من ذلك فإن نادي النصر السعودي يسعى لضم اللاعب، وحاول رفع المقابل المادي من غجل اغراء اللاعب والنادي بالموافقة على الإنتقال إليه.