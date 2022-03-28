عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الشناوي مكمل في الأهلي أم لا ؟| 92 مليون جنيه في الموسم تحسم الأمر

محمد الشناوي
محمد الشناوي

بات حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي أمام مغريات مادية كبيرة للخروج من القلعة الحمراء للاحتراف الخارجي، بعد تالقه اللافت مع منتخب مصر والأهلي.

الشناوي حارس مصر الأول سيطر على صدارة التفوق على مستوى حراسة المرمى في مصر وداخل إفريقيا على مدار الـ 4 سنوات الماضية منذ تالقه في كأس العالم 2018 مع منتخب مصر وحصوله على دوري أبطال إفريقيا لعامين متتاليين.

هل يغير الشناوي وجهته ؟

محمد الشناوي أحد أبناء القلعة الحمراء الذين تربوا في النادي الأهلي، وعاد إليه بعد الانتقال لأندية محلية ليسد فراغ حراسة المرمى في توقيت صعب مع تذبذب مستوى شريف إكرامي.

وردًا على سؤال تم توجيهه في لقاء تلفزيوني لمحمد الشناوي عن الاحتراف الخارجي في حال وصله عرض مناسب، قال الشناوي بشكل حاسم إن النادي الاهلي وحده من يقرر ذلك.

ويرتبط محمد الشناوي مع إدارة الاهلي بعلاقة وطيدة حيث يعتبر النادي الأهلي صببًا أصيلًا في وصول الشناوي لذروة تألقه حاليًا.

مفاوضات النصر السعودي 

الصحافة السعودية أفادت من خلال تقارير لها رغبة نادي النصر السعودي في ضم محمد الشناوي حارس الأهلي بعد التراجع عن ضم الحارس محمد أبو جبل حارس الزمالك.

صحيفة "سبورت" السعودية، قالت إن النصر السعودي ينوى مواصلة مفاوضاته من أجل الحصول على خدمات محمد الشناوى في الفترة المقبلة.

92 مليون جنيه في السنة 

وأضافت الصحيفة أن محمد الشناوي يريد الحصول على 5 ملايين دولار سنويا، أي ما يعادل بالجنيه المصري 92 مليون تقريبًا، بينما وصل عرض النصر السعودي إلى 3 مليون دولار، في حين أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي تريد الحصول على 3 ملايين دولار من أجل بيع الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقف الأهلي من بيع الشناوي 

واكدت مصادر بالنادي الأهلي في مناسبات عدة رفضها لفكرة بيع محمد الشناوي حارس الفريق الأول، باعتباره أحد الركائز الأساسية للفريق.

كما يتمتع محمد الشناوي إلى جانب مستواه الفني العالي، بسمات قيادية يعتمد عليها النادي في السيطرة على اللاعبين داخل الملعب وفي غرف الملابس، باعتباره القائد الحالي للفريق مع أيمن أشرف.

وعلى الرغم من ذلك فإن نادي النصر السعودي يسعى لضم اللاعب، وحاول رفع المقابل المادي من غجل اغراء اللاعب والنادي بالموافقة على الإنتقال إليه.

النادي الأهلي منتخب مصر محمد الشناوي الشناوي النصر السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة|9 شروط للترخيص

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

فرمان كيروش .. سرية تامة على تدريب المنتخب قبل مواجهة السنغال

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

عيار 21 بـ 829 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

ترشيحاتنا

فرنسا تتعهد بضمان حصول مصر على احتياجها من القمح الأشهر المقبلة

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسى وشعب مصر بـ قرب حلول شهر رمضان

رئيس الشيوخ مداعبا النواب: قربنا نعمل مجلس قومي للرجل والأمور تنذر بالخطر

الشناوي مكمل في الأهلي أم لا ؟| 92 مليون جنيه في الموسم تحسم الأمر

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

وزير التعليم العالي: مشروع تنمية الأسرة المصرية أهميته كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

فيديو

نجمات ابتعدن عن صدارة الأفيش في مسلسلات رمضان 2022 "فيديوجراف"

تميز بأدواره الصعبة .. وداعا عهدي صادق

يا قلب أختك.. كواليس صلح مها أحمد والسقا بعد انتقاده بشدة

الحكم نهائي.. تطورات في قضية التحرش المتهم فيها اليوتيوبر أحمد حسن

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ