محافظ مطروح: مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم للتعليم الفني

خلال احتفالية المعرض السنوي للأنشطة الطلابية

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، احتفالية ختام المعرض السنوي للأنشطة الطلابية لمدارس التعليم الفني بمحافظة مطروح للعام الفصل الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢ الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمطروح اليوم الاثنين.

وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد حاتم محيى الدين المستشار العسكري للمحافظة، والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ، وقيادات التربية العسكرية وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بمطروح .



وشاهد محافظ مطروح، طابور اصطفاف للمدرسة الثانوية العسكرية، ثم تبعها تفقد معرض الأنشطة الطلابية للمدارس الفنية الصناعية والزراعية والزخرفية والفندقية بالإدارات التعليمية ، مشيدا بجهود وابتكارات الطلاب والمعلمين ، موجها بمشاركة تلك المشغولات خاصة فصل المشغولات الصوفية بجميع المعارض التى تقيمها المحافظة أو التى تشترك فيها كمعرض ديارنا وتراثنا وغيرها مع تخصيص باكية بالمعرض الصيفي لتسويق منتجاتهم .

كما شهد محافظ مطروح، عرض لجهود التعليم الفني واستحداث عدد من المدارس والفصول بتخصصاتها الجديدة التى تتلاءم مع طبيعة المحافظة وتخدم سوق العمل واهالي مطروح.

وأشاد محافظ مطروح، خلال كلمته بالأنشطة الطلابية بالمعرض، والتى تعكس تميز وإبداع الطلاب ومهاراتهم وخيالهم البناء مع التطلع نحو المزيد والأفضل بإذن الله، ليواكب ما تحتاج اليه محافظة مطروح و تطلعات ومستقبل التنمية الواعدة بها مع اطلاق العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى التى تحتاج الى مزيد من الأيدي الفنية الماهرة وأهتمام القيادة السياسية الحكيمة بأهمية بناء الإنسان المصرى.

وأشار إلى ضرورة العمل على تزويد طلاب التعليم الفنى بسلاح المعرفة والمهارات الفنية اللازمة ، وتحفيزهم على مواصلة العمل الجاد و الإجتهاد من أجل اكتساب كل جديد في مجال التقنيات الصناعية الحديثة، لخلق كوادر قادرة على الابداع والتميز لنصبح في مصاف الدول المتقدمة اعتمادا على الأيدى العاملة والمبتكرة والقادرة على تحقيق التغيير والتنمية، وخدمة المجتمع المحلى. والدفع به إلى التقدم بين الأمم.

وأكد على استمرار تقديم لكافة أوجه الدعم لقطاع التعليم عامة والتعليم الفنى بصفة خاصة ، باعتباره أهم القطاعات التى تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية وخدمة أهالى المحافظة وجذب مزيد من الاستثمارات وفرص العمل لأبنائنا مشيرا أن المحافظة افتتحت خلال العاميين الماضين عددا من الفصول التعليمية الفنية التى تخدم سوق العمل والمجتمع المحلى منها أول فصل متخصص في الزراعة المطرية على مستوى الجمهورية بمركز بحوث الصحراء بمرسى مطروح وفصل للمشغولات الصوفية والبدوية للفتيات وفصل لتحلية المياه فى أماكن تواجد الأبار بما يخدم أبناء المحافظة ويواكب متطلبات سوق العمل وفصل متخصص جديد لزراعة ومكافحة آفات النخيل والزيتون بمدرسة سيوة الثانوية الزراعية مع التطلع للمزيد بما يواكب سوق العمل ويخدم جهود التنمية بالمحافظة.

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم ،فى ختام الاحتفالية بأهداء درع المديرية للواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التعليمية.

محافظ مطروح يفتتح معرض ختام الأنشطة الطلابية

محافظ مطروح يفتتح معرض ختام الأنشطة الطلابية

محافظ مطروح يفتتح معرض ختام الأنشطة الطلابية