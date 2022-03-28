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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع لجان تقنين أراضى وضع اليد

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

 

أكد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، ، حرص جميع أجهزة المحافظة  على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع  سداد حقوق الدولة.

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جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح  الذى عقد برئاسة  محافظ مطروح وبحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومحمد الحوفى مدير الاملاك بالمحافظة  وعددا  من مديري المديريات والادارات المعنية، وذلك للبت فى عدد من ملفات  التقنين للأراضي الزراعية والمباني  وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين. 
حيث استعرضت اللجنة  خلال الاجتماع البت فى تسعير  162 طلب  منها 152 طلب مقدم لتقنين  مباني و 10 طلبات  لتقنين أراضي زراعية بعدد من مدن ومراكز المحافظة  بالإضافة إلى النظر  فى عدد 57 طلب تظلم مقدم من المواطنين منها   54 طلبا لأراضي مبانٍ و3 طلبات  لأراضي  زراعية وذلك  بعد سداد أصحابها  مبلغ جدية التظلم  .


وقامت اللجنة  بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع فى أعمال التقييم  للتيسير على المواطنين.


ووجه محافظ مطروح  بالإسراع ببحث جميع الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعي لمواطني المحافظة، من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.

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