عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع الاستعداد لاستقبال موسم الصيف.. صور

محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع الاستعداد للصيف

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  استعداد المحافظة لموسم الصيف. 

وتابع المحافظ  تنفيذ الأعمال الجارية والمشروعات ومد البنية التحتية للتيسير  على المواطنين وحركة المواصلات استعدادا لموسم الصيف القادم.

وكيل تعليم مطروح يحيل مدير إدارة الضبعة التعليمية إلى التحقيق للإهمال

تدريب عملى لطلاب كلية علوم جامعة مطروح في حقول غاز الأُبيض

إبداع يدوي.. تراث مطروح يزين السجاد والكليم البدوي|فيديو


وتفقد محافظ مطروح أعمال ترميم  الطريق الدولى الساحلى مطروح الاسكندرية بدء من الكيلو 3 حتى الكيلو 8 مع الحفاظ على منسوب ومستوى الرصف ، وأعمال توسعة مدخل منطقة الكيلو 7 مع ازدواج الشارع  وامتداده بشارع الإمام مالك  وعمل ميدان .
وتفقد محافظ مطرح أعمال الرصف وتوسعة شارع الإمام مالك بعد الانتهاء من  مد البنية التحتية  كما تفقد أعمال جهاز مشروعات الصرف الصحى وإقامة  غرفة  صرف بشارع علم الروم .
وتابع محافظ مطروح أعمال رفع كفاءة  كورنيش المدينة للظهور بالمظهر الجمالى والسياحى اللائق استعداد لموسم الصيف موجها بضرورة الانتهاء من كافة الاستعداد لاستقبال موسم الصيف  بوقت كافى.

رافق المحافظ  رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح و المهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق و المهندس أحمد ناصر رئيس جهاز مشروعات الصرف الصحى ومديرى المديريات والادارات المعنية والشركات المنفذة

محافظ مطروح يتابع الاستعداد للصيف
محافظ مطروح يتابع الاستعداد للصيف
محافظ مطروح يتابع الاستعداد للصيف
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

قبل مواجهة مصر والسنغال..مصدر بجهاز المنتخب ينفي إصابة محمد صلاح

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

السيسي يوجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

ترشيحاتنا

رئيس جهاز المدينة: 18 مليار جنيه استثمارات في 6 أكتوبر وطريق الواحات

السماح بإقامة موائد الرحمن .. الحكومة تعلن تخفيف قيود كورونا في رمضان

مخاوف من كارثة نووية بعد اندلاع حريق ضخم قرب محطة تشيرنوبل

التعليم: الجولة الثانية من اختبارات TOFAS تستهدف 10 آلاف طالب

وزيرة التخطيط تغادر إلى دبي للمشاركة في قمة الحكومات 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

فيديو

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

مسؤول بالزراعة: انخفاض أسعار اللحوم والخضروات خلال الفترة المقبلة

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ