محافظ مطروح يتابع الاستعداد لاستقبال موسم الصيف.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعداد المحافظة لموسم الصيف.

وتابع المحافظ تنفيذ الأعمال الجارية والمشروعات ومد البنية التحتية للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات استعدادا لموسم الصيف القادم.



وتفقد محافظ مطروح أعمال ترميم الطريق الدولى الساحلى مطروح الاسكندرية بدء من الكيلو 3 حتى الكيلو 8 مع الحفاظ على منسوب ومستوى الرصف ، وأعمال توسعة مدخل منطقة الكيلو 7 مع ازدواج الشارع وامتداده بشارع الإمام مالك وعمل ميدان .

وتفقد محافظ مطرح أعمال الرصف وتوسعة شارع الإمام مالك بعد الانتهاء من مد البنية التحتية كما تفقد أعمال جهاز مشروعات الصرف الصحى وإقامة غرفة صرف بشارع علم الروم .

وتابع محافظ مطروح أعمال رفع كفاءة كورنيش المدينة للظهور بالمظهر الجمالى والسياحى اللائق استعداد لموسم الصيف موجها بضرورة الانتهاء من كافة الاستعداد لاستقبال موسم الصيف بوقت كافى.

رافق المحافظ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح و المهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق و المهندس أحمد ناصر رئيس جهاز مشروعات الصرف الصحى ومديرى المديريات والادارات المعنية والشركات المنفذة

محافظ مطروح يتابع الاستعداد للصيف

محافظ مطروح يتابع الاستعداد للصيف