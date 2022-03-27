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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم مطروح يحيل مدير إدارة الضبعة التعليمية إلى التحقيق للإهمال

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح خلال جولة بمدارس الضبعة

أحال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مدير إدارة الضبعة التعليمية للتحقيق للإهمال والتقصير فى متابعة المدارس.

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كما أحال مدير تعليم مطروح  جميع العاملين بالمدرسة الصناعية للتحقيق لعدم تقدير المسئولية الملقاة عليهم والإهمال الشديد في أداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بمدرسة الضبعة الصناعية بنين، لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بالمجمع، والتزام هيئة التدريس بالجدول الزمني للمناهج الدراسية للمواد الدراسية المختلفة بجميع الصفوف.

وأكد شحاتة أنه مستمر في جولاته الميدانية بجميع الإدارات التعليمية على مدار الفصل الدراسي الثاني للتأكد من فرض الانضباط والالتزام بجميع  المدارس، مشيراً إلى أن أي تقصير أو إهمال سيواجه بعقوبات مشددة.

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