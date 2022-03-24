محافظ مطروح يفتتح البنك الزراعي للمعاملات الإسلامية بسيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى فرع البنك بسيوة للمعاملات الاسلامية وذلك بحضور عدد من مديري المديريات والادارات وعمد ومشايخ مطروح وسيوة.



يقع البنك على مساحة ١٤٠ م٢ من دور واحد وذلك لتقديم مزيد من الخدمات البنكية لأهالي سيوة خاصة في إطار دعم التنمية الزراعية بالواحة والحرص على تشغيل أبناء سيوة بفرع البنك في إطار تحقيق مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.

و يعمل بفرع البنك الزراعى بسيوة ٩ افراد منهم ٨ من أبناء مطروح وسيوة ،مع الالتزام بالزى السيوى و التأكيد على الخدمات الميدانية.



ووجه رئيس مجلس إدارة البنك بتوسعة العمل الميدانى لخدمة أهالي سيوة ،خاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب ودعم وتشجيع مشروعاتهم الاقتصادية وتسويقها خاصة المرتبطة بالبيئة كالخياطة والتطريز وغيرها والتنسيق مع مركز ومدينة سيوة للوصول الى أكبر عدد من السيدات المعيلات لتوفير المواد الخام والتدريب لهم والدعم المالي وفق التعاملات الاسلامية .



كما يقدم البنك تخفيضات علي المصروفات الإدارية بنسبة ٥٠ % للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير الإجراءات وتخفيفا عليهم ،وكذلك الوصول الى جميع المزارعين وطرح فرص الدعم المناسبة التى يطرحها البنك الزراعى لمزراعى الواحة وجميع الأهالي.