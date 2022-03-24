عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يفتتح البنك الزراعي للمعاملات الإسلامية بسيوة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال افتتاح البنك الزراعى بسيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى فرع البنك بسيوة للمعاملات الاسلامية  وذلك بحضور عدد من مديري المديريات والادارات وعمد ومشايخ مطروح وسيوة.

محافظ مطروح يتفقد محطة الصرف الزراعى بواحة سيوة

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

مدير تموين مطروح: 10 معارض وعربات متنقلة للسلع المخفضة للنجوع الصحراوية


 يقع البنك على مساحة ١٤٠ م٢ من دور واحد  وذلك لتقديم مزيد من الخدمات البنكية لأهالي سيوة خاصة في إطار دعم التنمية الزراعية بالواحة والحرص على تشغيل أبناء سيوة بفرع البنك في إطار تحقيق مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.

و يعمل بفرع البنك الزراعى بسيوة  ٩ افراد منهم ٨ من أبناء مطروح وسيوة ،مع الالتزام بالزى السيوى و التأكيد على  الخدمات الميدانية.


ووجه رئيس مجلس إدارة البنك بتوسعة العمل الميدانى لخدمة أهالي سيوة ،خاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب ودعم وتشجيع  مشروعاتهم الاقتصادية وتسويقها خاصة المرتبطة بالبيئة كالخياطة والتطريز وغيرها والتنسيق مع مركز ومدينة سيوة للوصول الى أكبر عدد من السيدات المعيلات لتوفير المواد الخام والتدريب لهم والدعم المالي وفق التعاملات الاسلامية .


كما يقدم البنك تخفيضات علي  المصروفات الإدارية بنسبة ٥٠ % للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير الإجراءات وتخفيفا عليهم ،وكذلك الوصول الى جميع المزارعين وطرح فرص الدعم المناسبة التى يطرحها البنك الزراعى لمزراعى الواحة وجميع الأهالي.

محافظ مطروح خلال افتتاح البنك الزراعى
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات واحة سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

النيابة العامة تأمر بحبس الطفل المعتدي على الطالب "محمود" بمدرسة بديرب نجم

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

ترشيحاتنا

جريمة لم يرتكبها..الإفراج عن أخوين أمريكيين بعد السجن ٢٥ عاما دون دليل

بايدن: لم أهدد الرئيس الصيني بشأن مساعدة بكين لـ روسيا

الأتربي : 152 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 18% |فيديو

السيسي لرئيس أوكرانيا: تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية ضرورة

الرئيس السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

بدء المفاوضات الرسمية لاتفاق تجاري جديد بين كندا وبريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

فيديو

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

أحمد حلاوة وجورج وسوف.. لماذا تطارد شائعات الموت نجوم الفن؟

فاتورة كوافير بـ 43 ألف جنيه .. ما قصتها؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ