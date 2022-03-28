الصحة: فتح مراكز تطعيم الجماهير المسافرة لتشجيع منتخب مصر أمام السنغال

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، تفاصيل تطعيم الجماهير المصرية المسافرة لتشجيع المنتخب في السنغال.

وقال خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن الوزارة فتحت المكاتب الصحية أمام الجماهير المسافرة للسنغال لحضور مباراة المنتخب للتطعيم ضد الصفراء أو الملاريا.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة تعمل في هذا الأمر وفق خطة واضحة المعالم وعلى أعلى مستوى من التنسيق والاحترافية.

