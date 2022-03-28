عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط 8 أطنان مخللات بمصنع غير مرخص

المحاسب محمد سعدالله
المحاسب محمد سعدالله وكيل وزارة التموين في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، حملة مكبرة على مصانع المخللات ومنتجاتها حرصًا على صحة المواطنين.

جاء ذلك وفقًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع المخللات، والطعام لمحاربة الفساد.

اقرأ أيضًا:

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

ونفذت إدارة تموين برج العرب، غرب الإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، وإشراف محمد شبور رئيس الرقابة حملات تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن الأتي ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص، وحيازته لعدد 100 برميل بداخلها مخللات مشكلة زنة البرميل الواحد 80 كجم، بإجمالي 8000 كجم (8 طن) بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وقد تم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

الاسكندرية النائب العام مديرية التموين التجارة الداخلية صحة المواطن وزارة التموين محاربة الفساد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موضوعات متعلقة

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

تعليم الإسكندرية: الأنشطة التربوية ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطالب

محافظة الإسكندرية: طرح مزايدات علنية عامة لعدد من المنشآت

تموين الإسكندرية: ضبط 2.6 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر

100 ألف كرتونة رمضان.. محافظ الإسكندرية يستقبل قوافل وصل الخير

البدء في رفع تراكمات القمامة من شارع الملك بالمنتزة ثان شرقي الإسكندرية 

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 237 قرار إزالة خلال المرحلة الثالثة من الموجة 19

حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

ترشيحاتنا

وزير خارجية قطر: أتمنى فوز مصر على السنغال غدا..ونرحب بجمهور القاهرة بالدوحة

كيف نتعامل مع المجاهر بالإفطار في نهار رمضان؟ علي جمعة يجيب

لمدة يومين.. 5500 شقة متاحة للحجز لمتوسطي الدخل.. مواعيد ومناطق

كأس مصر .. بيراميدز يفوز على لافيينا بهدف ويتأهل لدور الـ 16

السعودية وأمريكا تتفقان على تكثيف العمل الثنائي.. وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط

لمحبي الهاتشباك .. نظرة شاملة عن سوزوكي بالينو موديل 2022 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

تزوجها بعد وفاة أم أولاده .. من هي هبة الهواري زوجة ياسر فرج الثانية ؟

لن يتكرر إلا في 2040.. القمر يقترن بـ 3 كواكب اليوم في مشهد بديع “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ