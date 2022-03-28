تموين الإسكندرية: ضبط 8 أطنان مخللات بمصنع غير مرخص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، حملة مكبرة على مصانع المخللات ومنتجاتها حرصًا على صحة المواطنين.

جاء ذلك وفقًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع المخللات، والطعام لمحاربة الفساد.

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ونفذت إدارة تموين برج العرب، غرب الإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، وإشراف محمد شبور رئيس الرقابة حملات تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن الأتي ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص، وحيازته لعدد 100 برميل بداخلها مخللات مشكلة زنة البرميل الواحد 80 كجم، بإجمالي 8000 كجم (8 طن) بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وقد تم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.