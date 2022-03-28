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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

غضب شخصي.. بايدن يوضح تصريحاته عن عدم بقاء بوتين في السلطة

بايدن يوضح تصريحاته
بايدن يوضح تصريحاته بشأن عدم بقاء بوتين في السلطة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن تصريحاته بشأن بقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السلطة كانت نابعة من شعور بـ"الغضب الشخصي" لا السياسة.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة بشأن إعلان مشروع ميزانية عام 2023 أن عقد لقاء مع بوتين "يعتمد على ما يعتزم النقاش بشأنه".

وتابع بايدن "لا يهمني ما يفكر به بوتين بشأن تصريحاتي عن بقائه في السلطة"، مضيفا "لن يصدق أحد أن تصريحاتي بشأن بوتين كانت تعني نيتنا التحرك للإطاحة به من السلطة".

وأشار إلى أنه لم يتراجع عن تصريحاته ولا سياسته بشأن بوتين و"إنما كنت أعبر عن غضبي من أفعاله".

وحذر الرئيس الأمريكي من أن استخدام بوتين للسلاح الكيميائي في أوكرانيا "سيطلق ردا حاسما من جانبنا".

وأكد بايدن أن "تكلفة غزو بوتين لأوكرانيا وأزمة كورونا ضغطا على الميزانية الأمريكية".

كما أشار إلى أن مواجهة تمدد الصين وروسيا، تتطلب زيادة كبيرة في الميزانية الأمريكية للقدرة على منافستهما.

وكان بايدن طلب من الكونجرس ميزانية قياسية للدفاع بقيمة 813 مليار دولار بسبب أزمة أوكرانيا.

وخصصت الولايات المتحدة 6.9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي ولدعم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويخصص مشروع الموازنة نحو مليار دولار لوزارتي الدفاع والخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "لمواجهة التأثير الروسي الضار وللإيفاء بالاحتياجات الجديدة المرتبطة بالأمن والطاقة وقضايا الأمن الإلكتروني والمعلومات المضللة واستقرار الاقتصاد الكلي وصمود المجتمع المدني".

وطلب الرئيس الأمريكي زيادة بقيمة 35 مليار دولار في ميزانية الدفاع للعام الحالي مقارنة بـ2021، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الإدارة الأمريكية تتوقع تخصيص 24.7 مليار دولار لتطوير الدفاع الصاروخي في ميزانية السنة المالية 2023.

وأضاف بايدن في بيان للبيت الأبيض بشأن موازنة عام 2023 انه من الضروري استمرار "الاستثمار للرد بقوة على عدوان الرئيس الروسي بوتين على أوكرانيا في ظل دعم الولايات المتحدة لاحتياجات أوكرانيا الاقتصادية والإنسانية والأمنية".

على جانب آخر، ذكر مقال نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة، بشأن بقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السلطة، قدت تعد "أخطر زلة لفظية في مسيرته".

واعتبرت الصحيفة أن "مسيرة الرئيس بايدن السياسية الطويلة مليئة بالسقطات اللفظية.. لكن تصريحه بأن الرئيس بوتين (لا يمكنه البقاء في السلطة)، قد يكون الأكثر جدية حتى الآن".

وأشار كاتبة المقال إلى أنه من المؤكد أن ملاحظة بايدن ستحيي ادعاءات النقاد بأن الرئيس الأمريكي يعاني من تدهور إدراكي ومعرفي.

وذكر أنه يمكن اعتبار تصريحات بايدن هي أكبر خطأ فادح للرئيس الحالي الذي عمل في السياسة الأمريكية منذ ما يقارب 50 عام.

وكان بايدن أكد في تصريحات صحفية من بولندا أن بوتين "لا يمكن له أن يبقى في الحكم"، قبل أن يوضح لاحقا إنه لم يدعو  إلى تغيير السلطة في روسيا.

وصرح بايدن وقتها "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، محذرا الروس "من التفكير حتى في التقدم إنشاً واحداً داخل أراضي الأطلسي"، لافتا إلى أن الشعب الروسي ليس عدواً".

فيما حاول البيت الأبيض تصحيح تصريحات بايدن، قائلا إن الرئيس الأمريكي "لم يقصد" المطالبة بتغيير الحكم في روسيا.

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