وزير التعليم العالي: يكشف آخر التطورات في أزمة الطلاب العائدين من أوكرانيا

أجرت الاعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مكالمه هاتفية مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزارة الصحة للتعرف على أحدث المستجدات الخاصة بالتعليم والصحة .



ويستعرض صدى البلد في هذا التقرير أبرز تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار والتي جاءت كالتالي :



حل مشكلة الطلاب العائدين من أوكرانيا



كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزارة الصحة، أخر التطورات المتعلقة بمشكلة الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.

وقال خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن الدولة تتحرك سريعا بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة في أزمة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزارة الصحة، أنه تم عقد مجلس أزمة وتم أتخاذ قرارات مهمة الخاصة بقواعد التحويل للطلاب".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزارة الصحة: "عملنا على مساعدة الطلاب بقدر ما نستطيع ولكن دون حياد عن القواعد المصرية، واليوم كان أول يوم امتحان للطلاب في الجامعات المصرية، حيث يتم إجراء اختبار للطلاب لنري الكليات المناسبة لهم".

في السياق نفسه أشار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزارة الصحة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في 24 فبراير الماضي مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية بحل أزمة الطلاب المصريين في أوكرانيا.

وأردف الوزير، أن الامتحانات التي وضعت للطلاب الدارسين في اوكرانيا هدفها الوقوف على مستوى الطلاب قبل الحاقهم بالكليات.





تدريس 12 مبادرة رئاسية في دول العالم





كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، تفاصيل إطلاق الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد تحت شعار 100 مليون صحة.

أضاف خالد عبد الغفار، أن هذه المبادرة أهميتها أن يتم تلقي العلاج في أوقات مبكرة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن لدينا 12 مبادرة رئاسية لعلاج المواطنين تدرس في كل دول العالم.

وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزارة الصحة، أنه نجحنا في التعاون مع إحدى الشركات العالمية لتوفير العلاج لـ مرضى سرطان الكبد في المراحل الأولى.

وفي السياق نفسه أشار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقدم العلاج مجانا لمواطنيها مثل مصر.

مراكز لتطعيم الجماهير المسافرة لتشجيع منتخب مصر

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، تفاصيل تطعيم الجماهير المصرية المسافرة لتشجيع المنتخب في السنغال.

وقال خالد عبد الغفار، إن الوزارة فتحت المكاتب الصحية أمام الجماهير المسافرة للسنغال لحضور مباراة المنتخب للتطعيم ضد الصفراء أو الملاريا.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة تعمل في هذا الأمر وفق خطة واضحة المعالم وعلى أعلى مستوى من التنسيق والاحترافية.