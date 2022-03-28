طارق الأدور: الكرة لا تؤمن والمكسب أهم من المتعة في هذه المباريات

أكد الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، أن كرة القدم لا تؤمن، والمكسب أهم من متعة اللعبة في هذه المباريات.



وأضاف طارق الأدور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لاعبي منتخب مصر يلعبون مباراة الغد وهم الأفضل، لأنهم فازوا في مباراة الإياب بالفوز على منتخب السنغال.



وتابع الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، أن حديث المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش عن أن منتخب مصر يلعب للمكسب مهم جدا.



وأكمل الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، أن ملعب مباراة الإياب أمام منتخب السنغال لـ التأهيل لكأس العالم قطر 2022 يلعب فيه لأول مرة، موضحا أن هذا الأمر يشكل ضغط على لاعبي السنغال.



وأردف الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، أن موقعة منتصف الملعب ستكون المعركة الأساسية في مباراة الغد أمام منتخب السنغال.

