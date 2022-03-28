الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات بالمدن الجديدة ..فيديو

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إن أي شخص يمتلك وحدة سكنية أو فيلا أو قطعة أرض، وتعثر في السداد بسبب الظروف الاقتصادية، يمكنه الآن الحصول على إعفاء بنسبة 90% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدة.

وأضاف عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناة " الأولى المصرية "، إن قرار الاعفاء يشجع أصحاب الوحدات على سداد كامل مستحقات الوحدة السكنية الخاصة به، وهذا يتم في 40 مدينة جديدة .

وأوضح عمرو خطاب، أن غرامة التأخيرات مع باقي الأقساط تشكل مبلغا كبيرا على المشترين، وهذا يؤدي إلى سحب الوحدة، ونحن لا نريد ذلك وهدفنا هو التسهيل على المتعثرين في السداد، مؤكدا أن هذا القرار لا يستثني إلا قطع الأرض المتواجدة بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات .