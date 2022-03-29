أوكرانيون يحمون تماثيل بلادهم بأكياس الرمل.. شاهد

عرضت فضائية " العربية" مقطع فيديو يرصد لقطات لأوكرانيين يحمون تماثيل بلادهم بأكياس الرمل.

وأفاد الفيديو بأن الأوكرانيين يحصنون تماثيل بلادهم لحماية تراثهم من الحرب المدمرة، وذلك عبر تغليفها بأقمشة واقية من الحرائق أو تكديس أكياس الرمل عبر المعالم الأثرية، في مدينة أوديسا جنوب غربي أوكرانيا، والتي تعرف بلؤلؤة البحر الأسود وما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب.

وأوضح الفيديو، أن العملية العسكرية الروسية المستمرة بأوكرانيا دمرت مدنًا كاملة وأخرى أصبحت مدن أشباح، ورغم ذلك عاد مدنيون إلى منازلهم للمساعدة في إعادة إعمار ما تم تدميره.



