القابضة للمياه تناقش خطط التخلص الآمن من الصرف الصحى

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية منظومة الجودة والمأمونية التى تشمل جميع مراحل الإنتاج بدءا من مآخذ المحطات لتمر بكافة مراحل التنقية والرقابة داخل المحطات والشبكات وحتى وصولها للمواطنين.

وأشار إلى أن منظومة الجودة بالشركة القابضة تشمل معامل المحطات والمعامل المركزية والمعامل المتنقلة، ويأتى المعمل المرجعى لمياه الشرب على رأس المنظومة للمراقبة والتحليل و تقوم الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة بمراجعة إجراءات الجودة والمأمونية والاشتراطات البيئية لمحطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي.

ونوه إلى ضرورة مراعاة توحيد معايير وطرق رفع العينات اللازمة للتحليل، للوصول إلى أدق النتائج تحقيقا لأهداف الشركة القابضة فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

جاء ذلك اثناء اجتماع اللجنة العليا للجودة، بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، ورؤساء قطاعات المعامل بالشركات التابعة.

واستعرض الدكتور محمود محمد فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، الطرق المثلي للتعامل مع موضوعات اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان سواء بالعرض او المتابعة، وتم استعراض موقف خطط مأمونية مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحى، والإدارة المثلى للحمأة والروبة، ونظم المراجعة الداخلية، وتقارير وبيانات الجودة وشئون البيئة.



كما أضاف أنه سيتم عقد تلك الاجتماعات بصفة دورية لضمان تبادل الخبرات ومواجهة التحديات فيما يتعلق بالجودة والمأمونية وشئون البيئة.