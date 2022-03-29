رفعوا اسم بلادهم.. أسامة ربيع: تحية من القلب لجميع العاملين بقناة السويس

قدم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تحية من القلب لجميع العاملين بهيئة قناة السويس الذين رفعوا اسم بلدهم والمؤسسة التى ينتمون إليها.

ووجه "ربيع"، خلال كلمة المذاعة بالمؤتمر الصحفي، الشكر لكل من شارك فى حل المفاوضات حتى ابحرت السفينة"إيفنجفن".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أننا قمتا بعمل مفاوضات على مدار شهور طويلة، لضمان أفضل سعر فى عملية الانقاذ، وفى نفس الوقت عدم خسارة الزملاء والشركات فى التجارة العالمية.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس، أيضاً لرئيس الشركة المالكة للسفينة، حيث تعاون معنا بداية من الأزمة، وتوجه بخالص الشكر إلى الأمين العام للمنظمة البحرية لتواجه معنا فى الاحتفال اليوم عبر الفيديو كونفرانس.