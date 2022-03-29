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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وفر لنفسك فرصة عمل من خلال تطبيق فرصتك في قريتك

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

أطلقت وزارة التنمية المحلية، التطبيق الإلكتروني "فرصتك في قريتك"، وذلك لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات.


وأوضحت وزارة التنمية المحلية انه تم اطلاق التطبيق بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، مشيرا الى ان تطبيق فرصتك في قريتك يوفر فرص عمل للشباب من خلال مزايا مشروعك التي يتمتع بها ، و يوفر التمويل والتدريب وسرعة اصدار التراخيص المؤقت ودراسات الجدوى للراغبين في المشاركة والعمل في قريتهم أو مدنهم أو مراكزهم أو أحيائهم.


ويحتوى تطبيق "فرصتك في قريتك"، على البرامج التي تعمل عليها وزارة التنمية المحلية حيث يحتوى على مشروعات مبادرة حياة كريمة فيما يخص بالمجمعات الصناعية وتوفير فرص عمل، ومنصة أيادي مصر التي تروج وتسوق المنتجات التراثية والحرفية عليها ومبادرة شغلك في قريتك التي تتم بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتوفير فرص عمل .


كما تحتوى على التعريف بصندوق التنمية المحلية ومشروعاته ،ومراكز التدريب الحرفية  في المحافظات ،ومشروعك لتوفير التمويل اللازم للمشروعات وفرص عمل للجنسين في المحافظات.
هذا بالإضافة إلى منظومة صوتك مسموع التي تهدف الى التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم والرد على استفساراتهم.

وكان تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن آخر موقف للبرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن "مشروعك" نفذ 1500 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر يناير 2022 في مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض تصل إلى 300 مليون جنيه وساهم في توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب، لافتاً إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ  تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع وباعتبارهم قوة اقتصادية هائلة ولا بد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي .

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن "مشروعك" نجح منذ انطلاقه وحتى الآن في توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب في مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 189 ألف مشروع بإجمالي قروض تصل إلى 22,4 مليار جنية، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان تكون أحد العناصر الداعمة للمشروعات الكبيرة مما يسهل عملية التسويق وضمان بيع المنتج بالإضافة إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

فرصة عمل فرصتك في قريتك وزارة التنمية المحلية مشروعك ايادى مصر

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