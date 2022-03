كتاب جديد.. 1973 العام الذهبي لموسيقى الروك

نشر المؤلف الموسيقى سونيك بوند كتابا جديدا وصف عام 1973 بأنه "السنة الذهبية" لموسيقى الروك الحداثية.

كتاب جديد: العام الذهبي لموسيقى الروك

يؤكد كتاب 1973: The Golden Year of Progressive Rock: (A Year In) أن عام 1973 كانت سنة حاسمة فيما عرف بالروك التقدمي، فقد ظهرت فرق مهمة مثل "ييس" Yes، وجينيسيس Genesis، وإيمرسون Emerson، وليك أند بالمر Lake & Palmer، وجيثرو تول Lake & Palmer، وذا إليكتريك لايت أوركسترا The Electric Light Orchestra، وكينج كريمسون King Crimson، حيث أصدروت أفضل ألبوماتهم، كان هناك عدد كبير من الإصدارات من أعمال أقل شهرة ولكنها تستحق نفس القدر من الأهمية.

هذا الكتاب هو رحلة عبر هذه الفترة الإبداعية. التوقف على الطريق لاستكشاف موسيقى الروك السميفونية، والكانتربري، وكراوتروك، والانصهار، والفلكلور التقدمي، الروك التجريبي، وروك الفضاء.

كما يتناول الكتاب أسماء كبيرة ظهرت خلال هذا العام مثل كاياك Kayak الهولندية، وجنتل جيانت Gentle Giant، وبريمياتا فورنيريا ماركوني Premiata Forneria Marconi، رينسانس Renaissance، وكارافان Caravan، ونيكتار Nektar، ومانفريد مان إيريث براند Manfred Mann's Earth Band، وناجما Magma.

لكن هذا الكتاب هو أكثر بكثير من مجرد رحلة حنين إلى الذاكرة. إنه دليل شامل وواسع المعرفة لحقبة تضمنت فيها الموسيقى أقساما متعددة، ثراء وتوقيعات زمنية معقدة وترتيبات مستوحاة وتأثيرات متنوعة يؤديها موسيقيون ماهرون.

والروك نوع من الموسيقى الشعبية التي أطلق عليها "الروك أند رول" في الولايات المتحدة في أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين، وظهرت أنماط مختلفة من هذه الموسيقى منذ منتصف الستينيات، خصوصا في أمريكا وبريطانيا.

جذور موسيقى الروك أند رول

تعود جذورها إلى موسيقى الروك أند رول في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وهو أسلوب مستمد مباشرة من أنواع موسيقى البلوز و"ريذم أند بلوز" والموسيقى الأمريكية الإفريقية وموسيقى الكانتري.

واستمدت موسيقى الروك أيضا بقوة من عدد من الأنواع الأخرى مثل موسيقى البلوز والفولكلور، وأدرجت تأثيرات من موسيقى الجاز والكلاسيكية وأنماط موسيقية أخرى.

وبالنسبة للأدوات الموسيقية، تركزت موسيقى الروك على الجيتار الكهربائي، وعادة ما تكون جزءا من مجموعة موسيقى الروك مع الجهير الكهربائي، والطبول، ومغني واحد أو أكثر.

وبدأ موسيقيو موسيقى الروك في منتصف الستينيات في تطوير الألبوم قبل الأغنية المنفردة باعتبارها الشكل المهيمن للتعبير الموسيقي المسجل واستهلاكها، مع احتلال فرقة البيتلز صدارة هذا التطور.

ومنحت مساهماتهم هذا النوع شرعية ثقافية في وسائل الإعلام الكبرى وبدأت حقبة ألبوم مليء بموسيقى الروك في صناعة الموسيقى على مدى العقود العديدة التالية.