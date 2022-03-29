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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للأم المرضعة .. إشارات يجب عدم تجاهلها أثناء الصيام

للأم المرضعة ..
للأم المرضعة .. إشارات يجب عدم تجاهلها أثناء الصيام

تبحث الكثير من السيدات عن إشارات يجب عدم تجاهلها أثناء الصيام في رمضان تجعل المرأة المرضعة تستشير الطبيب بسرعة وقد تضطر لإفطار هذا اليوم.

فمسألة صيام الأم المرضعة ترجع لأمور عديدة تختلف من امرأة لأخرى ولكن فى بعض الحالات تكن حالة السيدة مستقرة وعندما تبدأ فى الانقطاع عن الطعام والماء تظهر إشارات يجب عدم تجاهلها أثناء الصيام والرجوع للطبيب فورا للحفاظ على صحتها وحمايتها من المخاطر فقد تتعرض للإغماء.

وينبغى على كل امرأة مرضعة تنوى صيام شهر رمضان أن تعرف أولا أهم إشارات يجب عدم تجاهلها أثناء الصيام لكى تتمكن حماية نفسها من مخاطر عديدة قد تصيبها حال الاستمرار فى الصيام رغم ظهور علامات جسدية تتطلب التوقف عن الصيام والإفطار فورا.

وهناك إشارات يجب عدم تجاهلها أثناء الصيام لا تظهر على الأم وإنما تتضح على الطفل الرضيع وأنه بحاجة للحصول على قدر أكبر من حليب الثدي أو من حليب يحتوى على عناصر غذائية قوية وعديدة.

نعرض لكم عدة إشارات يجب عدم تجاهلها أثناء الصيام، وذلك وفقا لما ذكره موقع “ thedailystar” 

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علامات فى جسم الأم

 أعراض الجفاف والعطش الشديد والصداع والدوخة ونقص البول وبلون أصفر داكن أو رائحته كريهة والنعاس على الرغم من النوم الكافي وفقدان الوزن السريع والشعور بالإغماء

علامات فى جسم الطفل الرضيع

 علامات تدل على أن الرضيع لا يحصل على ما يكفي من الحليب تشمل فقدان وزن الطفل أو عدم اكتسابه للوزن ، أو انخفاض عدد الحفاضات المبللة، أو أن الطفل يبدو غير سعيد بعد الرضاعة ، أو يبدو أنه يعاني من الضيق ويبكي أو واضح عليه التعب

معلومة مهمة 

إذا كان طفلك أصغر من 6 أشهر ويرضع من الثدي فقط أو أكبر من 6 أشهر ويتناول أطعمة مائدة وقد يكون من الأسهل قليلاً الحفاظ على كمية حليب الثدي عندما يبدأ الطفل في تناول الطعام وهذا لا يحدث قبل سن 6 أشهر ولكن لا يزال من المهم التركيز على الأكل والشرب بشكل مناسب خلال ساعات عدم الصيام.

 

هل الصيام مع الرضاعة يضر المرأة ؟


إذا طالت مدة الصيام وكان رمضان في الصيف، يصبح من الصعب على المرأة الصيام لأنه على الرغم من أن إنتاج الحليب لن ينخفض ​، فقد تشعر الأم بنفاذ الطاقة التام بحلول نهاية اليوم وتظهر الأبحاث أيضًا أن الأمهات اللواتي يعتمدن فى إطعام صغارهم على الرضاعة الطبيعية فقط يمكن أن يصبن بالجفاف.
يمكنك الصيام خلال شهر رمضان إذا كنت ترغب في ذلك ، ولكن تأكد من أنك تشعر بصحة جيدة بما يكفي للصيام وأن طفلك يحصل على ما يكفي من التغذية. 

 إذا كنت تفقد وزناً أكثر من كيلو فى الأسبوع هذا أو كنت ترى علامات الجفاف ، فقد تضطر إلى التوقف عن الصيام.

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