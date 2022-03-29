70 دقيقة.. تقدم سنغالي وهجوم مصري في تصفيات كأس العالم

واصل منتخب السنغال تقدمه على منتخب مصر بهدف نظيف بعد مرور 70 دقيقة من عمر المباراة المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

بدأت أحداث الشوط الأول بسيطرة للاعبي منتخب مصر علي الكرة أسفرت عن تمريرة من محمد صلاح يقطعها دفاع منتخب السنغال لترتد إلى السولية الذي سددها قوية لتخرج بعيدة عن مرمى السنغال.

وفي الدقيقة 50 نظم لاعبي مصر هجمة خطيرة بعد تمريرة من محمد صلاح إلى السولية ثم تمريرة إلى أبو الفتوح يرسلها عرضية أرضية لكن دفاع السنغال يتصدى للكرة وتضيع على مصر فرصة خطيرة لإحراز هدف التعادل

وشهدت الدقيقة 52 جدلا بعد تدخل عنيف من لاعبي السنغال على السولية ليتدخل الفار من أجل الكارت الأحمر ولكن حكم المباراة يرفض قرار الفار ويكتفي بتوجيه تحذير شفهي للاعبي السنغال.

وفي الدقيقة 54 كان هناك خطأ لصالح أبو الفتوح نفذه تريزيجيه داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع السنغال ثم هجمة مرتدة للسنغال تصل داخل منطقة الجزاء وتمر بسلام على مرمى منتخب مصر بعد تصدي من الدفاع والشناوي

وشهدت الدقيقة 63 انطلاقة من لاعبي السنغال وتوغل داخل منطقة الجزاء يخرجها دفاع منتخب مصر و يشتتها الى وسط الملعب وترتد إلى ساديو ماني الذي يسددها قوية ويتصدى لها ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر.

وفي الدقيقة 65 احتسب حكم المباراة خطأ لساديو ماني من علي حدود منطقة الجزاء سددها إدريسا جاي ي أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من جانب لاعبي منتخب السنغال بعد تنظيمهم لهجمة في الدقيقة الأولى أسفرت عن ركلة حرة استغلها لاعب السنغال في تسجيل الهدف الأول.

وأحرز بولاي ديا الهدف الأول من عرضية داخل منطقة الجزاء تصدى لها أبو الفتوح بالخطأ بضربة رأسه وصلت عند قدم بولاي ديا يسددها أرضية تصطدم بالدفاع وتمر إلى داخل الشباك.

وسيطر التوتر على أداء لاعبي منتخب مصر بصورة واضحة بعد الهدف المبكر الذي سكن شباك الشناوي ليفقد لاعبو الفراعنة الكرة بسهولة في وسط ملعبهم.

وشهدت الدقيقة 14 أول هجمة لمنتخب مصر بعد تسديدة النني القوية من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى ميندي حارس السنغال إلى خارج الملعب.

وحاول لاعبو منتخب مصر تهدئة المباراة وامتصاص حماس لاعبي السنغال بتدوير الكرة في وسط الملعب من اجل الوصول الى شباك ميندي.

وشهدت الدقيقة 27 التغير الأول لمنتخب مصر بعد خروج رامي ربيعة للاصابة ونزل أيمن أشرف بدلا منه.

وواصل لاعبو السنغال هجماتهم على منتخب مصر حيث شهدت الدقيقة 32 تسديدة قوية من اسماعيلا سار تصدى لها الشناوي.

واجري كيروش التغير الثاني لمنتخب مصر بخروج عمر جابر بعد اصابته ونزول امام عاشور بدلا منه في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 37 واصل لاعبو السنغال هجومهم بعد انطلاقة من ساديو ماني داخل منطقة الجزاء وعرضية أرضية إلى إسماعيل سارا يسددها تخرج على يمين مرمى الشناوي إلى خارج الملعب

وشهدت الدقيقة 38 تدخل قوي من إدريسا جاي على قدم عمر مرموش والحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب السنغال.

وحاول لاعبو منتخب مصر الوصول الى شباك ميندي بعد عرضية من عمر مرموش داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع السنغال تصل عند أيمن أشرف يمررها خاطئة إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 45 هجمة مرتدة للسنغال وتوغل داخل منطقة الجزاء وعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء يخرجها إمام عاشور إلى خارج الملعب ركنية لصالح السنغال.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة الماضية.

ويهاجم كيروش أسود التيرانجا بالثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، بينما يجلس على دكة البدلاء مصطفى محمد.

ويعوض ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في خط الدفاع غياب محمود الونش ومحمد عبد المنعم، حيث يغيب الأول للإيقاف والثاني للإصابة

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني

خط الهجوم: تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح

وأعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل فريقه لمواجهة مصر في إياب الدور الثالث والنهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاء تشكيل منتخب السنغال هجوميًا، حيث ضم كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سابالي - خاليدو كوليبالي - سيسيه - ساليو سيس

خط الوسط: نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي

خط الهجوم: بوينا سار - ساديو ماني - إسماعيلا سار - بولاي ديا