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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صالون الجزائر للكتاب.. أحمد العنزي يطلق تراثي بمشاركة الدول العربية

أحمد العنزي
أحمد العنزي

شهد صالون الجزائر الدولي للكتاب "سيلا"، إقبالا من الجمهور، بعد فتح أبوابه يوم الجمعة الماضي، بعد انقطاع دام لعامين بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم، حيث شهد الصالون اليوم الثلاثاء، ندوة عن الفن والتراث العربي تحدث فيها المغني العربي الشاب أحمد العنزي، صاحب مشروع الغناء التراثي.

وأعلن العنزي خلال كلمته بالصالون، إطلاق ألبوم غنائي خاص بالتراث العربي، بمشاركة العديد من الفنانين بالوطن العربي، وذلك لإعادة إحياء أغاني التراث الخاصة بكل دولة لكن بكلمات وتوزيع مختلف، على أن يحمل الألبوم اسم "تراثي". 

وأوضح المغني العربي خلال تصريحاته بصالون الجزائر الدولي للكتاب "سيلا"، أنه سيتم طرح هذا الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع طرحه خلال عيد الفطر المقبل على جميع القنوات والمنصات الرسمية، مؤكدا على ضرورة التركيز على التراث العربي وإحيائه، خاصة في ظل الثروة التراثية الموجودة بدول الوطن العربي.

وأشار أحمد العنزي، إلى أن الدول العربية في حاجة إلى مثل هذه الأغاني التراثية لتنمية وتحفيز الحس الوطني والقومي لدى أبناء الوطن العربي وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية والقومية العربية، منوها بأن الألبوم التراثي سيضم العديد من فناني الدول العربية.

تراث عيد الفطر الجزائر الوطن العربي إحياء التراث

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