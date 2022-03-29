أمريكا تنشر 10 مقاتلات وطائرتي شحن و 200 جندي في ليتوانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم نشر 10 مقاتلات وطائرتي شحن في ليتوانيا.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن "200 جندي من قوات مشاة البحرية المارينز انتشروا في ليتوانيا"، معتبرا أن "القوات الروسية أخفقت في السيطرة على أي من التجمعات السكانية الكبرى في أوكرانيا".

واضاف أنه "لا ينبغي أن ينخدع أحد بادعاء الكرملين أنه سيقلص فجأة الهجمات العسكرية بالقرب من كييف أو التقارير التي تفيد بأنه سيسحب قواته”.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، على أنه يجب على العالم الآن أن يكون مستعدا لهجوم كبير على مناطق أخرى من أوكرانيا.

وأضاف: "الشجاعة والبراعة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وشعبها تثبت أنها أكثر مما ساومت روسيا من أجله".

إلي ذلك، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، من أنه حتي مع انسحاب “أعداد صغيرة” من القوات الروسية بعيدا عن كييف، لا يزال بإمكان روسيا أن تمارس “وحشية هائلة” على البلاد، بما في ذلك العاصمة.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون، جون كيربي، في إفادة صحفية، “نعتقد أن هذا إعادة تموضع، وليس انسحابًا حقيقيًا، وأننا جميعًا يجب أن نكون مستعدين لهجوم روسي كبير ضد مناطق أخرى من أوكرانيا”.

وأضاف: “هذا لا يعني أن التهديد على كييف قد انتهى”.

وقال كيربي: “لا ينبغي أن نخدع أنفسنا بادعاء الكرملين مؤخرًا أنه سيقلل فجأة الهجمات العسكرية بالقرب من كييف، أو نخدع أنفسنا بأي تقارير تفيد بأنه سيسحب جميع قواته”.