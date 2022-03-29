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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات قوية تهز مقاطعة بيلجورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجارات بالقرب من قرية كراسني أوكتيابر المتاخمة للحدود الأوكرانية.

وحسب “روسيا اليوم” قال جلادكوف إنه “لم يتم تسجيل أي إصابات بين الأهالي أو أضرار مادية”.

وأشار إلى أن خدمات الطوارىء توجهت إلى مكان الحادث.

وقال جلادكوف، إنه “سيقدم المزيد من التفاصيل عن الحادث لاحقا”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إن نقطة تفتيش حدودية في المنطقة تعرضت لإطلاق نار من الجانب الأوكراني، دون وقوع خسائر أو إصابات.

وحسب وكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال ستاروفويت، إن “نقطة التفتيش في قرية "تيتكينو" قد تعرضت لإطلاق نار من الجانب الأوكراني دون وقوع أي خسائر أو دمار”.

وأضاف: "اليوم، الثلاثاء، تم قصف قرية تيتكينو، وقامت قوات جنودنا البواسل بالرد. لا داعي للذعر".

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