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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمر ساعتين.. حفل موسيقي لدعم الجهود الإنسانية بأوكرانيا يجمع 11.3 مليون جنيه إسترليني

حفل موسيقي
حفل موسيقي

أعلن منظمو حفل غنائي أقيم في بريطانيا لجمع التبرعات لأوكرانيا أن الحفل نجح في جمع 11.3 مليون جنيه استرليني سيتم توجيهها للجهود الإنسانية في المبذولة في أوكرانيا.


وتم تنظيم الحفل الموسيقي الذي استمر ساعتين لصالح أوكرانيا لجمع الأموال للجنة طوارئ الكوارث، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.


وأفادت الصحيفة بأن الحفل الذي أقيم في "ريزورتس وورلد أرينا" تميز بتشكيلة مرصعة بالنجوم تضمنت "إد شيران"، والفائزة في مسابقة "يوروفيجن" لعام 2016 "جمالا" الأوكرانية، و"كاميلا كابيلو" و"آن ماري" وجريجوري بورتر" - وتخلل الحفل مقاطع فيديو قصيرة توثق حياة الأوكرانيين النازحين داخل وخارج البلاد.

بريطانيا أوكرانيا حفل موسيقي حفل غنائي جمع التبرعات ايفيننج ستاندارد كاميلا كابيلو

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