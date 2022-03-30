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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم .. بيرو تقتنص المركز الخامس بالفوز على باراجواي 2/صفر

منتخب بيرو
منتخب بيرو

اقتنص منتخب بيرو المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم والمؤهل لخوض مباراة فاصلة أمام ممثل آسيا لحجز مقعد في مونديال 2022 وذلك بعد فوزه الثمين على ضيفه باراجواي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم /الأربعاء/ على استاد بيرو الوطني في إطار الجولة الـ18 من التصفيات.
سجل هدفي بيرو كل من جيانلوكا لابادولا في الدقيقة 5 وبوشيمار بوتون بالدقيقة 42.
الفوز رفع رصيد منتخب بيرو إلى 24 نقطة ليقتنص المركز الخامس المؤهل لخوض الملحق أمام بطل آسيا وبفارق نقطة واحدة عن منتخب كولومبيا صاحب المركز السادس والذي حقق الفوز فجر اليوم أيضا على مضيفه منتخب فنزويلا بهدف نظيف، بينما تجمد رصيد باراجواي عند 16 نقطة في المركز الثامن، كما تجمد رصيد فنزويلا عند 10 نقاط في المركز العاشر والأخير.
وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة، حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على مضيفه بوليفيا برباعية نظيفة، ليؤكد تأهله وصدارته للتصفيات برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند 15 نقطة في المركز التاسع.
وفاز منتخب أوروجواي على مضيفه منتخب تشيلي بهدفين نظيفين، ليرفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث ويؤكد تأهله للمونديال، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 19 نقطة في المركز السابع.
وتعادل منتخب الإكوادور مع ضيفه منتخب الأرجنتين بهدف لكل منهما، وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 39 نقطة في المركز الثاني ويؤكد تأهله، كما أصبح رصيد الإكوادور 26 نقطة في المركز الرابع والمؤهل للمونديال.
يذكر أنه يتأهل إلى كاس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس مباراة فاصلة مع منتخب من قارة آسيا ليفوز أحدهما ببطاقة التأهل لكأس العالم.

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