أحمد المحمدي يدعم محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال: سيعود قريبا ويلمع

وجه أحمد المحمدي نجم استون فيلا والمنتخب السابق رسالة للجماهير المصرية عقب فشل المنتخب في التأهل ب كأس العالم قطر ٢٠٢٢ .

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" صلاح والجميع في المنتخب المصري فعلوا كل شىء في المباراة ولكن البعض يلومه وهذا ظلم …صلاح سيعود قريبا ويلمع مره أخري "

الأفضل .. أبرز أرقام حمدى فتحي في إياب مصر والسنغال

أخفق منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في بلوغ نهائيات كأس العالم بعد ملحمة بطولية

وتلقي منتخب الفراعنة الكبار خسارة أمام نظيره السنغال بركلات الترجيح بنتيحة3/ 1 ويتأهل أسود التيرانجا الى نهائيات المونديال.

وشهد لقاء الإياب بين مصر والسنغال تألق حمدى فتحي نجم خط الوسط رفقة الثنائى محمد النني وعمرو السولية.

صدى البلد يرصد أبرز أرقام حمدي فتحي في مباراة الإياب أمام السنغال.

شهد لقاء الإياب بين مصر والسنغال استخلاص الكرة من جانب حمدى فتحي 17 مرة.

وفي التدخلات على لاعبي منتخب السنغال نجح حمدى فتحي خلال 3 مرات.

وساهم حمدى فتحي في قطع التمريرات والاستحواذ 4 مرات .

ولم يفقد حمدى فتحي الكرة خلال مباراة الإياب أمام السنغال سوي مرتين فقط.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقين شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال اسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس

وجاءت بداية المباراة سريعة حيث تحصل منتخب السنغال على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الفراعنة من جهة اليمين بالدقيقة الثانية، وسجل منها منتخب السنغال هدف التقدم في الدقيقة الثالثة بتوقيع بولاي ديا وسط ارتباك دفاعي لمنتخب مصر والفشل في تطفيش الكرة.

واحتسب مصطفى غربال حكم المباراة ركلة حرة للمنتخب من الناحية اليسرة بوسط الملعب نتيجة عرقلة أحمد فتوح، ولكن الكرة عادت إلى منتخب السنغال الذي حاول شن هجمات على دفاع المنتخب الوطني من الجبهة اليمنى للفراعنة، وهدد السنغال مرمى الفراعنة بعرضية في الدقيقة 13 وأمسك بها الشناوي، قبل أن يتوقف اللعب بسبب قذف حارس مرمى الفراعنة بالزجاجات المياه.

وسدد عمر مرموش تصويبة على مرمى السنغال في الدقيقة 14 ولكنها مرت أعلى العارضة، وتحصل منتخب السنغال على ركلة حرة في الدقيقة 16 ووصلت إلى لاعب أسود التيرانجا الذي سددها مباشرة على المرمى وارتطمت بجسم أحد لاعبي المنتخب ليسقط على الأرض ويوقف الحكم اللعب لعلاجه.

واحتسب غربال ركلة حرة لمنتحب مصر من وسط الملعب في الدقيقة 18 نتيجة عرقلة مرموش ووصلت الكرة إلى تريزيجيه بمنطقة جزاء السنغال ولكنه لم يجيد التعامل معها، وأعاد منتخب مصر ترتيب أوراقه بعدما شهدت الربع ساعة الأولى ضغط كبير من لاعبي السنغال.

وحصل منتخب السنغال على ركلة ركنية في الدقيقة 24 لعبها ساديو ماني ووصلت إلى بابي سيسيه الذي لعبها رأسية ولكنها مرت أعلى العارضة، وشن منتخب مصر هجمة خطيرة على مرمى المنتخب في الدقيقة 26 ولكنها لمست يد ماني ويحتسبها الحكم ركلة حرة للفراعنة، وفي نفس اللعبة تعرض رامي ربيعة للإصابة وغادر الملعب على نقالة.

وهدد السنغال منتخب مصر بتصويبة قوية في الدقيقة 28 وأبعدها الشناوي جهة اليسار لتصل إلى أحد لاعبي السنغال الذي أخرجها إلى ركلة مرمى، وشهدت الدقيقة 29 نزول أيمن أشرف كتغيير اضطراري بدلا من ربيعة الذي تعرض للإصابة.

وتعرض عمر جابر للإصابة في الدقيقة 30 نتيجة الخشونة من لاعب السنغال، ورغم مطالبة لاعبي الفراعنة بتدخل الفار بسبب الخشونة ولكن كابينة الفار أشارت باستكمال اللعب وقام الحكم بإسقاط للكرة.

وشهدت الدقيقة 34 سقوط عمر جابر متأثرا بإصابته التي تعرض لها في الدقيقة 30، وغادر الملعب وشارك إمام عاشور بدلا منه في الدقيقة 36 ليكون ثاني التغييرات الاضطرارية للفراعنة، وحصل منتخب مصر على ركلة حرة في الدقيقة 38 نتيجة عرقلة مرموش من ادرسا جاي جانيه وحصول الأخير على إنذار.

وحصل منتخب مصر على أول ركلة ركنية في الدقيقة 40 لعبها مرموش داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحسن لاعبي الفراعنة التعامل معها، وسدد نامبليس ميندي تسديدة قوية عل مرمى الفراعنة ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي، وأنقذ إمام عاشور مرمى منتخبنا الوطني من هجمة خطيرة للسنغال في الدقيقة 55 من قبل بونا سار وحولها إلى ركلة ركنية، واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع حاول خلالها لاعبي السنغال تسجيل هدف ثاني ولكن استمر صمود لاعبي الفراعنة حتى صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة عما كان عليه الحال في الشوط الأول، فيما شن منتخب مصر هجمة قوية في الدقيقة 51 ولكن تصدى لها دفاع السنغال وميندي ، وتوقف اللعب في الدقيقة 51 نتيجة تعرض عمرو السولية للضرب وتدخل الفار لمراجعة اللعبة، ولكن أشار الحكم باستكمال اللعب.

وتحصل منتخب مصر على ركلة حرة من الجهة اليسرى لحدود منطقة جزاء السنغال في الدقيقة 54 ولعبها تريزيجيه داخل منطقة الجزاء وارتدت على منتخب مصر بهجمة مرتدة ولكن نجح الشناوي في التصدي لها وإنهاء الخطورة، وتمكن منتخب مصر في الربع ساعة الأولى للشوط الثاني من الاستحواذ على مجريات اللعب بعكس الحال في الشوط الأول.

واحتسب غربال ركلة حرة مباشرة لمنتخب السنغال في الدقيقة 64 نتيجة عرقلة لاعب السنغال من قبل ياسر إبراهيم، ولعبها ادريسا جاي على المرمى مباشرة ولكنها مرت أعلى العارضة.

وأجرى منتخب مصر تغيير في الدقيقة 70 بنزول أحمد سيد زيزو ونبيل دونجا ومصطفى محمد بدلا من تريزيجيه ومحمد النني وعمر مرموش، وهدد زيزو مرمى السنغال برأسية بارعة في الدقيقة 71 من عرضية محمد صلاح، ونشط هوم الفراعنة بالتغييرات التي أجراها كيروش.

وأهدر زيزو فرصة هدف محقق في الدقيقة 76 بعدما راوغ لاعب السنغال ببراعة وصوبها على المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لميندي، وأهدر اسماعيلا سار لاعب السنغال فرصة هدف محقق في الدقيقة 82 بعدما انفرد بالكرة وسددها على يسار الشناوي ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ولجأ حكم اللقاء إلى الاشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح التى تفوق خلالها منتخب السنغال.