محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأربعاء، رامون خيل - كاساريسسفي سفير إسبانيا بالقاهرة، والبارو ترابيسيدو القنصل العام الجديد بمصر ، وإدواردو سوريانو المستشار الاقتصادي والتجاري، وذلك لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

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في البداية، رحب المحافظ بجميع الحضور على أرض الإسكندرية، معربا عن ترحيبه بالقنصل الجديد، مؤكدًا على استعداده لتذليل كافه التحديات في سبيل زيادة الاستثمارات في مدينة الإسكندرية.

من جانبه، قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معربا عن سعادتهم بالمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 والذي سوف تستضيفه مصر هذا العام والذي يدل علي مدي اهتمام مصر بالطاقة الخضراء.