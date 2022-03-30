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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء 4 أسر..

انهيار عقار بـ «كرموز» وتصدع 5 أخرى غربي الإسكندرية دون إصابات

انهيار عقار بـ «كرموز»
انهيار عقار بـ «كرموز» وتصدع 5 أخرى غربي الإسكندرية دون إصاب

شهدت منطقة كرموز، غربي الإسكندرية، انهيار عقار، وتصدع 5 عقارات قديمة خالية من السكان وانهيار أجزاء منها، وتم إخلاء أربعة أسر، دون إصابات.

وأشارت مديرية التضامن، في بيان اليوم، أنه وفقًا للإشارة الواردة إلينا من غرفة عمليات المحافظة بشأن انهيار عقار وإخلاء أربع أسر بشارع العمال مع تقاطع 10 شارع التاج حي الخشابين، بمنطقة كرموز، التابعة  لحي غرب الإسكندرية.

وأضاف البيان أنه بناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية ووكيل وزارة التضامن في الإسكندرية، توجه علي الفور فريق الإغاثة بادراه غرب عفاف عبد المالك رئيس قسم الضمان وكريمة أحمد رئيس قسم الرقابة والمتابعة  بتوجيهات أمل عبد الفتاح مدير إدارة غرب ومريم رفعت مسؤول الإغاثة بالمديرية.

وبالمعاينة تبين انه تصدع خمسة عقارات وانهيار أجزاء منها العقارات قديمة وخالية من السكان ولها قرارات هدم من حي غرب ولم تنفذ.

وتابع البيان أن هناك أجزاء من عقار انهار على سيارة ملاكي وعربية 7 راكب، وإتلافها، كما تأثر العقار المقابل وسقوط بلكونتين منه، ولا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

الاسكندرية التضامن انهيار عقار غرب الإسكندرية وزارة التضامن غرفة عمليات

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