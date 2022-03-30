الإسكان: اجتماعات مع العدل لإصدار قانون تننظيم العمل في قطاع التطوير العقاري

أكد مهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء عقد الوزارة اجتماعات مع وزارة العدل؛ لمناقشة آليات إصدار قانون لتنظيم العمل في قطاع التطوير العقاري، لافتاً إلى أن القطاع العقاري أثبت على مدار الـ 10 سنوات الماضية قدرته وقوته فى مواجهة الأزمات سواء المحلية أو العالمية.

وأضاف نائب وزير الإسكان، خلال كلمته، أن القطاع العقارى يسير بخطى سليمة وصحيحة على عكس ما حدث فى دول أخرى، موضحاً أن السوق العقاري المصري يمر حاليا بتحدٍ جديد جراء ما يشهده العالم من ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أنه يجري حاليا دراسة وضع قانون التطوير العقاري داخل اتحاد المطورين الذي يجري العمل على تدشينه، لافتا إلى أن المناقشات مع المطورين أفرزت عن ضرورة وجود كيان ومظلة واحدة لتنظيم السوق.