وزير الإسكان يتابع مع مسئولي المدن الجديدة سير العمل بعددٍ من المشروعات

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي أجهزة مدن “القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – بدر – سوهاج الجديدة – خليج السويس (السويس الجديدة) – العبور – حدائق العاصمة – السادات”، سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية والخدمية والمرافق والطرق.

وأكد الوزير أن مسئولي الأجهزة قاموا بجولات مكثفة بمواقع المشروعات، ومنها مشروع وحدات متوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالقاهرة الجديدة والإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وغير ذلك من المشروعات.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، حيث تم التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها وبالجودة المطلوبة.

في السياق ذاته، تفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بموقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث مباشرة على محور محمد نجيب، لافتاً إلى أنه جارٍ تنفيذ ٢٢٢ عمارة تضم ٥٣٢٨ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ٩٠ و ١٢٠م٢، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خُطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، بالإضافة إلى جميع الخدمات، حيث تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على محور محمد نجيب وطريق العين السخنة القديم، ومقابل لحى جاردينيا ومحور الجزيرة.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة القاهرة الجديدة يُعد من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.

من جانبه، تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجارية بموقع مشروع 52 عمارة " إسكان اجتماعى " ضمن المرحلة الرابعة بمشروع الإسكان الاجتماعى شرق حى الأندلس بالحى 16، نموذج غرفتين وصالة كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعي"، حيث تمت متابعة جميع الأعمال داخل العمارات، بجانب أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها في أسرع وقت.

كما تفقد المهندس أحمد عمران، عمارات الإسكان الاجتماعي بالحى 33، لمتابعة استكمال أعمال رصف الطرق الداخلية بمنطقة العمارات للربط على الطرق الرئيسية والفرعية بالحي، بجانب المرور على أعمال تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعى بالحى 12 بإجمالي 21 عمارة.

وقال المهندس أحمد عمران، إنه يجرى حالياً تكثيف أعمال استكمال طبقة الأسفلت بطريق " بلبيس - العاشر من رمضان "، بجانب تركيب حواجز على الطريق وأعمدة الإنارة، لافتاً إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الطرق تباعاً بجميع الأحياء بالمدينة، لربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

فيما تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبد الناصر من طريق وصلة دهشور الشمالية حتى شركة توزيع الكهرباء، بجانب متابعة التشغيل التجريبي للطريق الواصل بين محورى ٢٦ يوليو وطريق جمال عبد الناصر "منطقة النوادى"، وذلك في إطار متابعة وسرعة تذليل معوقات المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز 6 أكتوبر، أن الأعمال بطريق جمال عبد الناصر، تتمثل في رفع كفاءة الطريق وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة عليه ليلبي احتياجات الحركة المرورية، حيث يمثل شريانا رئيسيا بالمدينة ويربط وصلة دهشور الشمالية بالمنطقة الصناعية، والطريق الدائرى الأوسطي، ويبلغ طول الطريق ١٢ كم، كما يخدم الطريق الأحياء من 7 : 12 والمناطق الصناعية ومنطقة الشماليات وتوسعاتها بالإضافة لبعض الكيانات الحيوية والتي تمثل خدمات ذات نطاق إقليمي مثل كوبرى العبور ومشروع جنة أكتوبر ( JANNA ) وبيت الوطن ومول العرب ونادي الصيد المصري ونادي نقابة المهندسين ونادي نقابة المحامين ونادى ٦ أكتوبر وشركة توزيع الكهرباء وغيرها.

في سياق متصل، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وتنفيذ بعض الطرق المستحدثة بالحي الرابع ( إبني بيتك - إسكان قومي - إسكان اجتماعي) بقيمة إجمالية للمشروع 100 مليون جنيه، وذلك استكمالاً لمنظومة تطوير الطرق الرئيسية والطرق داخل الأحياء بمدينة بدر لتحقيق السيولة المرورية بما يتماشى مع حركة التنمية بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للطرق، أنه يتم توسعة الطرق الرئيسية داخل المجاورات لتصبح بدلاً من حارتين لكل اتجاه بعرض 5 أمتار إلى حارة واحدة بعرض 12 مترا، كما يتم تنفيذ بعض الطرق المستحدثة وساحات الانتظار لخدمة مناطق الخدمات ولسهولة الحركة من وإلى المجاورات بالحي.

وتفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة - المشرف على مدينة أخميم الجديدة، محطة مياه الشرب للتأكد من انتظام سير العمل بالمحطة والتأكد من سلامة وجودة المياه الخارجة من المحطة، كما تفقد بعض المرافق بالمدينة.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس "السويس الجديدة"، أعمال تنفيذ خزان تكديس مياه سعة ٨٠٠٠ م ٣ المغذي للمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، حيث تابعت أعمال الربط بغرفة المحابس الرئيسية استعداداً لدخوله الخدمة أول يونيو القادم.

وتابع المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استكمال تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام على مساحة 67 فدانا، موضحاً أن الأعمال الجارية حالياً بالمشروع هي الأعمال المدنية للخط الرئيسي للمحرقة وغرفة المولدات، وأعمال شبكة الغاز والآبار والتغطية بالرمال لكامل المسطح، وأعمال العزل والتغطية وتجهيز المواسير للشبكة.

وأكد رئيس جهاز العبور، أنه سيتم الغلق النهائي لهذا المقلب عن قريب، وذلك لتوفير جو صحي لسكان المدينة ومن حولها وبعدها يتم عمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء، موضحاً أن المشروع هو أول مشروع يتم في مصر بهذا النظام ويعتبر من المشروعات بالغة الأهمية للصحة العامة، وكذا لتوفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

كما وجه المهندس عبد الرءوف الغيطي، بضرورة إنشاء ما يلزم من المشروعات المتعلقة بخطوط الصرف وتدعيمها لبنية تحتية أقوى للمدينة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من وتشغيل مشروع تدعيم خط الصرف الصحي بالطريق المحوري للحي الأول بالمساحة من مدخل الحي الرابع وحتى مول أجياد بمحلية 12 بطول 300 متر وقطر 300 مم والذى سيتم ربطه بخط قطر ٥٠٠ مم الرئيسي.

وأشار إلى أن المشروع سوف يخدم دائري محلية ١٢ وجزءا من العمارات بمنطقة التبة بين الحي الأول والحي الخامس (محلية ٥ على الطريق المحوري للحي الأول، قطع الأراضي بالحي الثالث بداية من مركز المدينة المطل على الطريق الرئيسي للحي الأول والممتد حتى مدخل الحي الرابع).

وأوضح أن الهدف من المشروع استيعاب كميات الصرف المتزايدة بالمناطق المذكورة والحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار، وكذا استيعاب كميات مياه الأمطار الزائدة في السنوات الأخيرة، علما بأنه جارٍ حاليا إعادة الشئ لأصله وتشغيل قطاع السن وتمهيد الطريق وتجهيزه للطبقة الأسفلتية وستستكمل باقي الأعمال تباعاً.

وتفقد المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المستجدات بمحطة المعالجة الميكانيكية والتى سوف تعمل بطاقة 40 ألف م3/يوم مقسمة إلى 20 ألف م3/يوم معالجة ثنائية و 20 ألف م3/يوم معالجة ثلاثية لاستخدام هذه المياه لري وزراعة جميع المسطحات الخضراء بالمدينة.

بينما أكد المهندس عادل عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، تكثيف أعمال طبقة الأسفلت بطريق "R1" الرابط بين المدينة ونفق الطريق الإقليمي وطريق السويس القاهرة، كما تم تنفيذ أعمال تركيبات الحواجز الخرسانية، وكذا أعمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق.