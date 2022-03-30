تغير بأغلب البنوك.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 30 مارس 2022

شهد سعر الدولار اليوم تذبذب بين البنوك المختلفة بناء على إغلاقات الأمس، حيث سجل سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم، تراجع دقيق في سعر الدولار اليوم في بنوك كريدي أجريكول والمصرف المتحد وبنك مصر إيران، وعدة بنوك أخرى لم يتغير بها سعر الدولار اليوم .

أقل سعر للدولار

وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، في بنوك، المصرف العربي الدولي، بنك بلوم، بنك قناة السويس، وبنك قطر الوطني.

أعلى سعر للدولار

ووصل أعلي سعر للدولار اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 في بنوك، مصرف أبوظبي الإسلامي، كريدي أجريكول، المشرق، الكويت الوطني، وذلك بحسب أخر أسعار الدولار عبر المواقع الخاصة بالبنوك.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع «صدى البلد» فى التقرير التالى سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-3-2022 مقابل الجنيه في بنوك تعمل في السوق المصرية، وذلك بحسب شاشات عرض سعر الدولار اليوم في تلك البنوك بمستهل التعاملات اليوم.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء، فيما سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.37 جنيه للبيع، بإستقرار على تعاملات الأمس.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تغيرا في بنك مصر حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 18.27 جنيه للشراء، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 18.27 جنيه للشراء، فيما سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري 18.37 جنيه للبيع، بإرتفاع قرشان عند سعر الدولار أمس.

كم سعر الدولار اليوم في مصر

وبات سؤال كم سعر الدولار اليوم في مصر أكثر الأسئلة شيوعاً عبر محركات الإنترنت، حيث سجل الدولار في بنك مصر نحو 18.27 جنيه للشراء، وردا على سؤال كم سعر الدولار اليوم في مصر للبيع في بنك مصر فقد سجل 18.37جنيه.

الدولار بكام مصرى

أما سؤال الدولار بكام مصرى فالإجابة في البنك التجاري الدولي بنحو 18.27 جنيه للشراء، وللسؤال الدولار بكام مصرى للبيع بذات البنك فنحو 18.37 جنيه للبيع.

من دولار الى جنيه

ورداً على قيمة تحويل من دولار الى جنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي فقد سجل 18.37 جنيه للشراء، وأيضا من من دولار الى جنيه بذات البنك فنحو 18.47 جنيه للبيع، بإرتفاع 5 قروش عن سعر الدولار في البنك أمس.

ما سعر الدولار اليوم

أن سؤال ما سعر الدولار اليوم ففي بنك البركة سجل للشراء نحو 18.27 جنيه ، وعن ما سعر الدولار اليوم للبيع فقد سجل 18.37 جنيه للبيع، بإرتفاع قرش وحيد عن سعر الدولار في البنك أمس.

من الدولار للجنيه

وللتحويل من الدولار للجنيه في بنك قناة السويس فسجل 18.26 جنيه للشراء، وللتحويل من الدولار للجنيه فسجل 18.36 جنيه للبيع، وذلك دون تغيير.

من الدولار الى الجنيه المصري

أما من الدولار الى الجنيه المصري فقد كان في بنك كريدي أجريكول: 18.29 جنيه للشراء، وأيضا من الدولار الى الجنيه المصري فسجل 18.39 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل دولار لكل جنيه نحو 18.30 جنيه للشراء وأيضا دولار لكل جنيه نحو 18.39جنيه للبيع.

رفع سعر الفائدة في البنوك

كانت أسعار صرف الدولار ارتفعت بنحو جنيهين مقابل الجنية المصري عقب قرار قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

فيما أعلنت شعبة الصرافة بغرفة القاهرة، إرتفاع قياسي في حصيلة التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية خلال الأيام الماضية بعد قرارات البنك المركزي الخاصة برفع الفائدة وطرح بنكي الأهلى ومصر لشهادات إدخارية بعائد 18 في المائة، فضلا عن السماح بخفض قيمة العملة.

وقال علي الحريري سكرتير عام شعبة الصرافة بغرفة القاهرة ،في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط /الخميس/، إن معدلات التنازل عن الدولار تضاعفت بأكثر من 300 في المائة خلال الأيام الماضية وبعد قرارات البنك المركزي.

وأضاف أن النسبة الأكبر من هذه التنازلات من المصريين، مشيرا إلى أن التنازلات أصبحت بأحجام ومبالغ كبيرة بعكس الوضع قبل قرارات البنك المركزي، وهو ما ضاعف حصيلة تلك التنازلات والتي يتم تورديها للبنوك مباشرة.

وأوضح أن هناك شرائح كبيرة من العملاء الذين ربطوا أموالهم كودائع بالدولار، قاموا خلال الأيام الماضية بفك تلك الودائع وشراء الجنيه، بهدف سرعة الاستفادة من شهادات الـ 18 في المائة التي طرحها بنكي الأهلي ومصر.

ومن جانبه، قال محمد فتحي خبير صرافة إن قرارات البنك المركزي الاخيرة نجحت في القضاء على السوق السوداء للدولار من جديد، والتي كانت قد بدأت تظهر في الفترة السابقة لتلك القرارات.

وأضاف أن البنك المركزي نجح في اتخاذ قرارات سريعة أدت إلى اختفاء السوق السوداء، مشيرا إلى أن الايام الماضية شهدت إقبالا كبيرا على بيع الدولار وغيرها من العملات مع تراجع عمليات الشراء من المواطنين والتي كانت قد بدأت تظهر أيضا قبل إتخاذ قرارات البنك المركزي.

وأشار فتحي إلى أن الطلب يقتصر فقط حاليا وبنسبة ضئيلة من جانب التجار والمستوردين، الذين يرغبون في توفير العملة الصعبة لوارداتهم، لكن بالنسبة للمصريين والعرب فإن العرض قد تضاعف بأكثر من 3 مرات في الأيام الثلاثة الماضية.

وتوقع فتحي استمرار تحسن أداء الجنيه في الفترة المقبلة، خاصة في حال هدوء وتيرة الازمة الروسية الاوكرانية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الخامات عالميا، وتأثر حصيلة مصر من النقد الأجنبي بسبب الأوضاع العالمية أثر على سوق الصرف.