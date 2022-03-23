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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع طفيف| سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

الدولار
الدولار

تراجع سعر الدولار بشكل طفيف اليوم مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس، بينما استقر السعر في بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي.

ويستعرض «صدى البلد» فى التقرير التالى سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-3-2022 مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية في ختام التعاملات.

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أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا.

بنك مصر: 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا.

بنك الإسكندرية: 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.

بنك القاهرة: 18.32 جنيه للشراء، و18.42جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.

البنك التجاري الدولي: 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.

بنك البركة: 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.

بنك قناة السويس: 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.

بنك كريدي أجريكول: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.48 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

 

رفع سعر الفائدة في البنوك

كانت أسعار صرف الدولار ارتفعت بنحو جنيهين مقابل الجنية المصري عقب قرار قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

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