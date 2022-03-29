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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب تنخفض في الأسواق المصرية.. التفاصيل

الذهب
الذهب

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين ؛ إن إنخفاض سعر الذهب اليوم لا يعتبر إنخفاضا مقارنة بإرتفاعه الأيام السابقة أكثر من 100 جنيه وخلال 3 أشهر الأخيرة إرتفع سعره حوالي 300 جنيه ؛ وزيادة 5جنيه أو نقص يعتبر ثبات في السعر .

أضاف فرج خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة في برنامج" الحياة اليوم " ؛ أن صناديق الإستثمار العالمية والبنوك المركزية تضغط بقوة على شراء الذهب ؛ ومازال سعره في البورصات العالمية يتخطى سعره 1900 دولار.

أوضح مستشار وزير التموين ؛ أن إنفراج الأزمة الروسية الأوكرانية ستنعكس على هدوء الأسعار؛ فمازال الذهب من الإحتياطي الإستراتيجي للدول والأفراد ؛ وهو من أنجح الأوعية الإستثمارية  منذ زمن .

أسعار الذهب 

أشار فرج إلى أن ؛ المرأة المصرية تفضل الذهب عيار 21 " لإنخفاض سعر  المصنعية "  وحاليا سعر الذهب عيار 24 يتجاوز 1125 للجرام؛  وعيار 18  الجرام 840 جنيه ؛ والجنيه الذهب 7900 جنيه ؛ موضحا أن أسعار الذهب صباحا تختلف عن أسعاره مساءا .

الذهب الاسواق التموين البنوك الأزمة الروسية الأوكرانية

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