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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه عن مناطق في العمرانية وجنوب الجيزة 10 ساعات.. غدا

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لمحطات المياه، ستنفذ الشركة أعمال الصيانة الخاصة بمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك قبل حلول شهر رمضان المعظم وفصل الصيف، مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 10 ساعات تبدأ فى الساعة 10 مساء الخميس الموافق 31/3/2022 وحتى الـ8 من صباح الجمعة الموافق 1/4/2022.

وأوضحت الشركة أنه سيتأثر بالانقطاع بعض القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة وهى (المنيب – القصبجى – العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم – شارع ربيع الجيزى – ساقية مكى – ميدان الجيزة).

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجات المواطنين بمناطق الانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).

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