البرهان: علينا جميعا التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية في السودان ..فيديو

قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن المخاطر التي تهدد السودان قبل 25 أكتوبر توقفت.

وأضاف “البرهان”، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، “سعينا لمراجعة خطوات الانتقال الديمقراطي، لكن بعض القوى لم تستجب وظنت أن القوات المسلحة تريد السلطة على عكس الحقيقة”.

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني، “سعينا إلى توحيد الصف الوطني”، مؤكدا “جئنا من الشرعية الثورية وعلينا جميعا التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية”.

وأشار إلى أن التنسيق المحكم بين مصر والسودان وتفاهم القيادتين لطبيعة هذه العلاقة، موضحا أنه يتم التنسيق للتعامل مع الواقع بعقل إستراتيجي منفتح بما يحقق الاستقرار وأمن البلدين.