علي فرج وهانيا الحمامي ومازن هشام وطارق مؤمن لربع نهائي بطولة بريطانيا

تأهل علي فرج ومازن هشام وطارق مؤمن وهانيا الحمامي نجوم الإسكواش ل دور ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش المقامة في المملكة المتحدة في الفترة من ٢٨ مارس حتي ٣ ابريل بقيمة جوائز تصل ل ١٦٨ ألف دولار .

وتعرضت ه ندى عباس نجمة الإسكواش للهزيمة أمام النيوزيلاندية جويل كينج بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-3, 11-7.

بينما فاز مازن هشام على مروان الشوربجي بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 12-10, 4-11, 11-5.

وهزمت فريدة محمد أمام الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-6, 11-8.

وحقق علي فرج الفوز على منافسه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-4, 11-9.

وفازت هانيا الحمامي على الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-6, 5-11, 11-7.

وفاز طارق مؤمن على منافسه بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-6, 9-11, 11-9.