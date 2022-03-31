مازيراتي تخطط للتحول الكهربائي بالكامل بحلول 2025.. صور

أطلقت مازيراتي مؤخرًا أول سيارة خارقة لها منذ 15 عامًا، ودخلت في خيارات هجينة لأكبر موديلاتها مبيعًا Grecale SUV الجديدة الحاسمة، والآن ستحول العلامة التجارية كل تركيزها إلى دفعة كهربائية سريعة ستشهد إطلاقها لسيارتها الاحتراق النهائية من خلال 2025.

مازيراتي تخطط للتحول الكهربائي بالكامل بحلول 2025

ستكون هذه خطوة تاريخية لأي شركة مصنعة للسيارات ، ولكن بالنسبة لشركة مازيراتي البالغة من العمر 107 عامًا وهي غارقة في تراث رياضة السيارات ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهدير الدائري لمحرك atmo V8 فستخضع لإعادة ابتكار شاملة، وبالنسبة إلى كلاوس بوس نائب رئيس التصميم في الشركة الأم Stellantis ، إنها فرصة لإعادة تخيل صورة العلامة التجارية بالكامل.

مازيراتي تخطط للتحول الكهربائي بالكامل بحلول 2025

قال كلاوس بوس "لدينا مع Levante و Ghibli و Quattroporte، عائلة واحدة من السيارات من حيث التصميم ، وتم إنشاء DNA التصميم [لـ Grecale] منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف عندما بدأنا مع Grecaleو MC20، لأننا أردنا لإنشاء فصل جديد لمازيراتي. كان MC20معلمًا جديدًا مهمًا ، فهو يستحق خطوة إلى الأمام في التصميم.

مازيراتي تخطط للتحول الكهربائي بالكامل بحلول 2025

"كانت الخطوة الثانية بعد ذلك هي تطبيق تصميم MC20على Grecale، ومن خلال هذه العملية تحصل تلقائيًا على هذا التميز، لأن ليفانتي عبارة عن تصميم أفقي أكثر بكثير، تمكنا من تنقية السيارة أكثر، وتتمتع كل من جيبلي وكواتروبورتي وليفانتي بمزيد من العمل الخطي على الجسم، وتمكنا من العمل مع المهندسين للحصول على مزيد من المنحوتات في السيارة، وخلع المزيد من الخطوط والتركيز على الجسم نفسه ".