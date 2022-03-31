بالمستندات.. اتحاد الغرف يطالب المالية بسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع

أرسل الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، خطابا لوزير المالية محمد معيط، للمطالبة بتسريع الإفراج عن البضائع وعدم تكديسها في الجمارك مع دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب المحلي، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل أوسع بسبب نقص المعروض، خاصة بعد قرار البنك المركزي الخاص بفتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح الاتحاد، في الخطاب الذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أنه “نيابة عن 5.5 مليون تاجر في مصر، ومنتسب إلى الشعب التجارية، نوضح الآثار السلبية الناجمة عن قرار البنك المركزي بوقف فتح الاعتمادات المستندية إلا بضوابط جديدة، والذي قد يسبب نقص السلع في السوق، والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لاضطرابات في أسواق التجارة العالمية، والتي تنعكس جميعها على المستهلك المصري ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الإقبال على السلع الغذائية”.

وقال الاتحاد إنه بناءً على توصيات من شعبة المستوردين، فإن الاتحاد العام للغرف التجارية، رأى أن يخاطب وزير المالية لإصدار توجيهات للمسئولين لسرعة الإفراج عن البضائع من الموانئ حتى لا تتحمل الشركات أعباءً أخرى نتيجة غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار وحتى يتم خفض الطلب على العملة الأجنبية.

ولفت الخطاب إلى أن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ لم يقم مستوردوها بتدبير الدولار اللازم، لإنهاء عملية الإفراج عنها لصعوبة الحصول عليه من خلال البنوك، علما بأن تلك البضائع مرتبطة بتواريخ ومدة صلاحية.

خطاب الاتحاد للمالية



