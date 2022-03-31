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تعليم

رئيس جامعة طنطا: الشباب قلب مصر النابض وساعدها القوى وكنزها الاستراتيجى وقادة سفينتها

صدى البلد

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الإنجازات التى تحققت للشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد إنجازات غير مسبوقة، تأكيدًا على أن الشباب هم قلب مصر النابض وساعدها القوى وكنزها الاستراتيجى وقادة سفينتها نحو النمو والتقدم والوقود الدافع لبناء أمجادها.

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جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها ضمن فاعليات المنتدي الثاني لبرلمان شباب وسط وغرب الدلتا بمشاركة شباب محافظات (الغربية – كفرالشيخ – البحيرة – الإسكندرية - ومطروح)، بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية ونائبه، ومحافظ كفرالشيخ والإسكندرية ومطروح، والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها ، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة الغربية.

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وأشار رئيس جامعة طنطا، إلي إن حلم تمكين الشباب بات حقيقة والجمهورية الجديدة دولة شابة أضحى شعارها التمكين بعد التأهيل فى ظل واقع ملموس يؤكد الرؤية المستقبلية للدولة المصرية التى رسخت مبدأ تمكين الشباب وتدشين جسرًا للتواصل بشكل مستمر معهم باعتبارهم أحد الأضلاع الرئيسية فى التنمية المستدامة.

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ودعا د. محمود ذكى، الشباب لاستثمار المنتدى فى نسخته الثانية لإيجاد مساحات مشتركة بين الأفكار والرؤى الشبابية المختلفة والاستفادة من قدرات الشباب وأفكارهم الخلاقة بما يحقق البناء والتنمية وصياغة مستقبل أفضل لوطننا.

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