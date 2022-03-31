ترقية 13 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 6 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 23 مارس الجاري والممتدة حتى نهاية مارس، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من محمد السيد درويش ومحمد سليمان حشيش بكلية الطب، محمود إبراهيم رضوان بكلية التربية، ومنى عبد الحميد الأعصر بكلية الصيدلة، وسعيد محمود علام بكلية الهندسة، وأسماء سامى سويلم بكلية التربية النوعية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد محمود شلبي وأحمد عطا الحديدي وولاء سيد الصعيدي بكلية الطب، وداليا محمد حامد بكلية التربية، وياسمين جوده السنطيل ومحمد زكى يس وليلى محمد العدوى بكلية التجارة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من عبد الله عاطف حموده ومحمد عطيه رسلان وأسماء أحمد أبو كامل ومروة دسوقى أبو حمر وهالة دسوقى على وهند أحمد سيد غنيم بكلية الطب.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 29 درجة دكتوراه و 83 درجة ماجستير، و 7 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.