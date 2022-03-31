تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.422 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 11238 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1927 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد عند مستوى 13711 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2893 نقطة.