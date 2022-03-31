ختام فعاليات الملتقى التثقيفي "منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب" بالغردقة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، الملتقي الخامس للتوعية التثقيفية حول مستقبل العمل، تحت عنوان " منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب "، والذي يُقام خلال الفترة من 27 مارس حتى 31 مارس الجاري، بالمدينة الشبابية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقد شارك في الفعاليات أعضاء أندية التطوع والجوالة بمراكز شباب ست محافظات تضم (قنا، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، أسيوط).

وتضمنت فعاليات الختام عرض توصيات الملتقي ، بالإضافة إلي فتح حوار مع الشباب المشارك حول مدي إستفادتهم من أندية التطوع والجوالة خلال فعاليات الملتقي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على تنظيم ملتقيات تثقيفية للشباب في مختلف المجالات، مما يساهم في بناء قدراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل.